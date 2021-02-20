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Питерец.ру » Спорт » В Петербурге стартовали матчи военной футбольной лиги

В Петербурге стартовали матчи военной футбольной лиги

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Опубликовал: Питерец
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Фото:
© CC0
В Санкт-Петербурге стартовали матчи военной футбольной лиги

В Санкт-Петербурге на базе Военной академии связи им. Маршала Советского Союза С.М.Будённого стартовала серия матчей по мини-футболу среди курсантов военных вузов и силовых ведомств региона.

В матчах принимают участие сборные команды от Военной академии связи, Михайловской военной артиллерийской академии, Военно-морского института, Военного института (инженерно-технического) военной академии МТО, университетов МВД и Росгвардии.

Матчи пройдут до конца марта. Соревнования проходят с учётом повышенных противоэпидемиологических требований.

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