В Петербурге стартовали матчи военной футбольной лиги

В Санкт-Петербурге на базе Военной академии связи им. Маршала Советского Союза С.М.Будённого стартовала серия матчей по мини-футболу среди курсантов военных вузов и силовых ведомств региона.

В матчах принимают участие сборные команды от Военной академии связи, Михайловской военной артиллерийской академии, Военно-морского института, Военного института (инженерно-технического) военной академии МТО, университетов МВД и Росгвардии.

Матчи пройдут до конца марта. Соревнования проходят с учётом повышенных противоэпидемиологических требований.