Лучших футболистов Специальной олимпиады наградила «Газпром переработка»

23 апреля в Санкт-Петербурге завершилась Всероссийская спартакиада Специальной Олимпиады по мини-футболу, футболу и юнифайд-футболу.
35 специальных призов вручила компания «Газпром переработка» лучшим игрокам турнира.
Соревнования собрали около 500 спортсменов из 30 субъектов России. Всю прошлую неделю футболисты боролись за звание сильнейших.
С 2018 года компания «Газпром переработка» поддерживает Специальный олимпийский комитет Санкт-Петербурга - крупнейшую в Европе общественную организацию помощи людям с ограниченными возможностями. За три года была оказана помощь в размере 4 млн рублей. Благодаря выделенным средствам вырос уровень проводимых мероприятий, сборная команда Санкт-Петербурга приняла участие во Всероссийских соревнованиях в г. Казани.