Лучших футболистов Специальной олимпиады наградила «Газпром переработка»

23 апреля в Санкт-Петербурге завершилась Всероссийская спартакиада Специальной Олимпиады по мини-футболу, футболу и юнифайд-футболу.

35 специальных призов вручила компания «Газпром переработка» лучшим игрокам турнира.

Соревнования собрали около 500 спортсменов из 30 субъектов России. Всю прошлую неделю футболисты боролись за звание сильнейших.

«Такие соревнования очень важны для наших особенных спортсменов, для них это, прежде всего, встреча с друзьями, обмен опытом, а уже потом – победа и призы. Все спортсмены соскучились по живому общению. После начала пандемии это первое мероприятие в привычном нам формате, к его организации мы подошли особенно тщательно. Мы очень благодарны нашим друзьям из «Газпром переработка» за их неравнодушное отношение к специальному олимпийскому движению и за ту помощь, которую они оказывают нам», – отметил Сергей Гутников, генеральный директор Специального Олимпийского Комитета Санкт-Петербурга, Президент Спортивной Федерации Спорта Инвалидов Санкт-Петербурга.

С 2018 года компания «Газпром переработка» поддерживает Специальный олимпийский комитет Санкт-Петербурга - крупнейшую в Европе общественную организацию помощи людям с ограниченными возможностями. За три года была оказана помощь в размере 4 млн рублей. Благодаря выделенным средствам вырос уровень проводимых мероприятий, сборная команда Санкт-Петербурга приняла участие во Всероссийских соревнованиях в г. Казани.