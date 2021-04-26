Payeer

ента новостей

19:26
Лучших футболистов Специальной олимпиады наградила «Газпром переработка»
19:24
Железнодорожный состав акции «Мы - армия страны! Мы - армия народа!» прибудет 28 апреля в Санкт-Петербург
19:21
Военные медики ЗВО вакцинировали военнослужащих и гражданский персонал на острове Гогланд в Финском заливе
13:55
В преддверии 9 мая в Санкт-Петербурге пройдет федеральная акция #ПомнимВместе
13:53
Выставка «Адам Мартинакис. Символ бытия»
12:43
В Ленобласти строительство новостроек ограничили высотой в 12 этажей
12:28
В Петербурге полицейские задержали злоумышленника, совершившего нападение на ювелирный салон
12:23
Исторический парк станет центральной площадкой "Диктанта Победы" в Санкт-Петербурге
12:07
В Петербурге общественники передали многодетной семье компьютерную технику
12:01
Россельхознадзор провел в Пулково ветеринарный контроль 300 гусят
11:55
На КАД в районе развязки с Приморским шоссе перекроют одну полосу движения
11:36
В Купчино молодой парень зарезал бывшего отчима
11:29
В Петербурге пенсионерка отдала аферистам почти два миллиона рублей
11:23
В Ленобласти В ДТП погиб ребенок и пострадали трое взрослых
07:44
Почтят память Чернобыля
06:51
Что дадут дополнительные матчи в Петербурге?
00:39
«Барселона» сумела победить «Зенит» лишь в овертайме, счёт в серии 1–1
20:55
В Ленобласти более 5 тысяч военнослужащих ЗВО приняли участие в борьбе за звание «Ударное» подразделение
20:54
В Санкт-Петербурге отмечают 130-летие создания «трехлинейка» С.И. Мосина
20:52
На КАД между развязками с проспектом Культуры и Рябовским шоссе перекроют две полосы движения
09:55
Майские праздники и третья волна
07:45
Без леса и костров
14:43
В Финском заливе старейший в России начальник маяка отметил 80-летний юбилей
12:45
В Петербурге лжеполицейский выманил у пенсионерки около 300 000 рублей
12:36
В Петербурге расскажут, как не теряться в эмоциональных беседах с близкими людьми
12:34
Живая беседа: в петербургском коворкинге раскроют секреты публичного выступления
12:32
В Ленобласти открывается навигация для маломерных судов
12:28
Жители Ленобласти выйдут на уборку территорий
11:01
Новые выплаты от Путина
10:24
В Ленобласти неизвестный в маске и с ножом изнасиловал несовершеннолетнюю
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Лучших футболистов Специальной олимпиады наградила «Газпром переработка»

Лучших футболистов Специальной олимпиады наградила «Газпром переработка»

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
В Санкт-Петербурге завершилась Всероссийская спартакиада Специальной Олимпиады по мини-футболу, футболу и юнифайд-футболу.

23 апреля в Санкт-Петербурге завершилась Всероссийская спартакиада Специальной Олимпиады по мини-футболу, футболу и юнифайд-футболу.

35 специальных призов вручила компания «Газпром переработка» лучшим игрокам турнира.

Соревнования собрали около 500 спортсменов из 30 субъектов России. Всю прошлую неделю футболисты боролись за звание сильнейших.

«Такие соревнования очень важны для наших особенных спортсменов, для них это, прежде всего, встреча с друзьями, обмен опытом, а уже потом – победа и призы. Все спортсмены соскучились по живому общению. После начала пандемии это первое мероприятие в привычном нам формате, к его организации мы подошли особенно тщательно. Мы очень благодарны нашим друзьям из «Газпром переработка» за их неравнодушное отношение к специальному олимпийскому движению и за ту помощь, которую они оказывают нам», – отметил Сергей Гутников, генеральный директор Специального Олимпийского Комитета Санкт-Петербурга, Президент Спортивной Федерации Спорта Инвалидов Санкт-Петербурга.

С 2018 года компания «Газпром переработка» поддерживает Специальный олимпийский комитет Санкт-Петербурга -  крупнейшую в Европе общественную организацию помощи людям с ограниченными возможностями. За три года была оказана помощь в размере 4 млн рублей. Благодаря выделенным средствам вырос уровень проводимых мероприятий, сборная команда Санкт-Петербурга приняла участие во Всероссийских соревнованиях в г. Казани.

мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

22-04-2021, 19:31
В Санкт-Петербурге стартовала Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады
9-06-2014, 20:25
В Санкт-Петербурге прошел отборочный этап Всероссийского Чемпионата KFC по мини-футболу
9-02-2018, 08:46
Отношение к Олимпиаде
25-09-2019, 08:11
«Газпром Арена» – один из лучших стадионов
2-07-2013, 07:44
Турнир по мини-футболу Trade Cup-2013
26-10-2020, 13:29
В Петербурге выбрали победителей четвертого Международного кинофестиваля «Влюбленные в искусство»

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
65
Сегодня, 11:23
В Ленобласти В ДТП погиб ребенок и пострадали трое взрослых
0
177
22-04-2021, 20:32
Серьезное ДТП на внутренней стороне КАД
0
265
21-04-2021, 16:13
Трассу «Кола» перекрыло массовое ДТП
0
254
21-04-2021, 11:52
В Петербурге иномарка сбила девочку на переходе
Наверх