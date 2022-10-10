В Петербурге прошёл турнир по женской вольной борьбе

В Санкт-Петербурге в спортивном комплексе «Зимний стадион» прошёл VIII Всероссийский турнир по женской вольной борьбе на призы олимпийской чемпионки капитана Натальи Воробьёвой. В состязаниях приняли участие более 200 спортсменов из разных городов России и Беларуси в двух возрастных категориях: девушки до 18 лет и до 21 года.

В торжественной церемонии открытия соревнований принял участие начальник спортивной команды Северо-Западного округа Росгвардии полковник Александр Люшаков, который отметил, что командование округа поддерживает работу Натальи Воробьевой по популяризации спорта. Она активно работает с молодежью, прививая ей любовь к спорту и своему Отечеству. Благодаря работе благотворительного фонда Натальи Воробьевой за последние годы несколько тысяч детей смогли принять участие в общероссийских и международных соревнованиях.

Офицер Северо-Западного округа Росгвардии капитан Наталья Воробьёва - заслуженный мастер спорта Российской Федерации по вольной борьбе, олимпийская чемпионка 2012 года, серебряный призёр Игр XXXI Олимпиады, многократная чемпионка мира и Европы и Всероссийских соревнований, бронзовый призёр I Европейских игр в Баку 2015 года. Указом Президента Российской Федерации капитан Наталья Воробьёва награждена орденом Дружбы, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.