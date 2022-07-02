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Питерец.ру » Спорт » Хоккейный вратарь Иван Федотов вместо Филадельфии оказался в одном из петербургских медучреждений

Хоккейный вратарь Иван Федотов вместо Филадельфии оказался в одном из петербургских медучреждений

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20
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
khl.ru
Выяснилось, что голкипер сборной России – военнообязанный.

Летом клубы КХЛ и НХЛ должны в первую очередь думать о комплектовании состава на новый сезон, вот и вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов собрался перейти в «Филадельфию Флайерз». Однако «Лётчиком» Федотову пока стать не удалось: любителя хоккея сейчас следят за скандалом вокруг призыва серебряного призёра Олимпиады–2022 в ряды вооружённых сил. «Питерец.ру» напоминает, что Федотов ещё и стал обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА.

Но выясняется, что играть за ЦСКА – вовсе не значит «служить», как бывало в прежние времена. Находившегося в Санкт-Петербурге Федотова задержали и доставили в военкомат: свидетелем событий оказалась корреспондент «МатчТВ». Именно этот телеканал уже сообщил, что хоккеист сейчас находится в военно-морском госпитале.

СМИ уже распространили заявление адвоката Федотова о том, что решение о призыве Федотова на военную службу обжаловано в суде. Что касается карьерных перспектив российского голкипера в НХЛ, то контракт с «Филадельфией» может быть «заморожен» клубом.

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