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Питерец.ру » Спорт » Хоккей на Олимпиаде – 2022: «футбольная» победа России над швейцарцами и провал чехов

Хоккей на Олимпиаде – 2022: «футбольная» победа России над швейцарцами и провал чехов

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.championat.com
Минимальный счёт 1:0 был зафиксирован в первом для сборной России матче Олимпийского хоккейного турнира.  

«Питерец.ру» напоминает любителям хоккея, что команда Алексея Жамнова попала в группу В, где её соперниками стали Чехия, Дания и Швейцария. Именно со швейцарцами, которых тренирует Патрик Фишер, и состоялся дебютный матч россиян в группе.

Основным голкипером нашей сборной предсказуемо стал Иван Федотов, и ему сходу удалось заработать «сухарь». А потрудиться стражу ворот российской команды пришлось, потому что Федотов отразил 33 броска (швейцарцы перебросали наших). При этом слишком уж много удалений можно увидеть в протоколе встречи, а нападающий Антон Слепышев во втором периоде едва не схлопотал матч-штраф, но арбитры ограничились двойными малым штрафом (4 минуты на скамейке).

При этом именно Слепышев и стал вместе с Федотовым героем игры, поскольку забросил единственную в матче шайбу. Ассистировал Слепышеву Кирилл Семёнов, а шайба залетела в ворота Берра за 3 секунды до первого перерыва. В другом матче группы В датчане неожиданно победили чехов (2:1), единственную шайбу чехов забросил бывший нападающий СКА Роман Червенка.

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