Клаудиньо – лучший игрок сезона в РПЛ, Семак – лучший тренер

Бразилец Клаудиньо стал лучшим игроком прошедшего футбольного сезона в чемпионате Российской Премьер-Лиги. «Питерец.ру» заметил, что в тройку лучших по итогам сезона – 2021/2022 попал ещё один зенитовец. Полузащитник Вильмар Барриос занял третье место вслед за Клаудиньо и представителем «Уфы» Гамидом Агаларовым. Лауреат выбирался голосованием тренеров и капитанов команд РПЛ, главреды спортивных СМИ и телекомментаторы. В минувшем сезоне Клаудиньо провёл 31 матч (10 голов и 8 передач).

Сергей Семак третий раз подряд признаётся лучшим тренером отечественного футбола. При этом если Клаудиньо с неплохим отрывов опередил Агаларова в голосовании на титул лучшего игрока, Семак набрал одинаковое количество голосов с нынешним главным тренером ЦСКА Владимиром Федотовым. Тому, что награду лучшему тренеру получил не Федотов, а наставник «сине-бело-голбых», способствовало положение об индивидуальных наградах. Дело в том, что «Зенит» опередил бывший клуб Федотова «Сочи» в турнирной таблице первенства РПЛ, поэтому данный приз достался Семаку. Да и первых мест в опросе Семак получил больше, чем его конкурент Федотов.