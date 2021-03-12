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Питерец.ру » Спорт » «Салават Юлаев» вслед за «Авангардом» вышел во второй раунд Кубка Гагарина – 2021

«Салават Юлаев» вслед за «Авангардом» вышел во второй раунд Кубка Гагарина – 2021

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
После матч-штрафа Ковальчука случился скандал с буллитом голкипера «Трактора» Федотова.

Упорной борьбы в серии «Авангарда» и «Автомобилиста» не получилось: омиские «Ястребы» выиграли в пяти матчах. Центральной фигурой четвёртой и пятой игр стал бывший форвард СКА Илья Ковальчук. Сначала этот нападающий принёс «Авангарду» важнейшую победу в овертайме (счёт в серии стал 3–1). А вот в пятом матче Ковальчук при счёте 0:1 умудрился получить от арбитров матч-штраф, что не помешало «Авангарду» трижды поразить ворота Якуба Коваржа и без звёздного ветерана.

«Питерец.ру» заметил, какой резонанс вызывало назначение буллита в ворота «Трактора» менее чем за 20 секунд до конца основного времени пятой встречи серии. Виноват оказался челябинский голкипер Федотов, который по мнению судей умышленно сдвинул свои ворота. Дуэль форварду «Юлаева» Гранлунду Федотов проиграл, и «Салават Юлаев» выиграл матч со счётом 3:2. Отметит волевые качества команды Анвара Гатиятуллина: уступая 0:2 в середине второй двадцатиминутки, «Трактор» усилиями Полыгалова и Авцина смог сравнять счёт. Но эпизод с буллитом не позволил челябинцам добиться хотя бы овертайма.

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