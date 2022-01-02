Баскетбольный «Зенит» в овертайме одолел «Црвену Звезду» в гостях

Матч «Зенита» и «Црвены Звезды» в первом круге выдался таким, о котором «Питерец.ру» хотел бы поскорее забыть. То поражение было «внеплановым», а жалкие 58 очков в атаке просто вселяли тревогу. Но команда Хавьера Паскуаля быстро оправилась от этого фиаско и продолжила выигрывать важные матчи.

До поездки в Белград на арену имени Александра Николича «Зенит» выиграл в Евролиге три матча подряд. Удался петербуржцам французский вояж, когда были побеждены АСВЕЛ и «Монако», а в 17-м туре с перевесом в 2 очка «сине-бело-голубые» обыграли дома «Маккаби». В Белграде пришлось играть овертайм – первый для «Зенита» в нынешней «регулярке» Евролиги. И российский клуб сумел выиграть дополнительную пятиминутку, итоговый счёт – 80:76. Ударно сыграл против своего бывшего клуба Билли Бэрон: американский снайпер стал полезнейшим игроком «Зенита» в этой встрече («+25»). А вот Джордан Ллойд блеснуть не сумел, промазав все 4 дальних броска и ограничившись 8 очками.

Казанский УНИКС обыграл дома «Анадолу Эфес» (75:67, Джон Браун набрал 20 очков) и обошёл в таблице Евролиги ЦСКА. Матч армейцев с «Олимпиакосом» был перенесён.