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Питерец.ру » Спорт » Снайпер Бэрон и ветеран Фридзон пополнили состав «Зенита»

Снайпер Бэрон и ветеран Фридзон пополнили состав «Зенита»

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
basket.fc-zenit.ru
Бронзовый призёр лондонской Олимпиады и бывший баскетболист «Црвены Звезды» теперь петербуржцы.  

На фоне расставания с Тимом Абромайтисом баскетбольный «Зенит» подписал два контракта с новичками. «Питерец.ру» предполагает, что многоопытный Виталий Фридзон попытается заменить Антона Понкрашова. Соглашение с одним из самых известных действующий российских баскетболистов «сине-бело-голубые» заключили на один сезон. Гендиректор «Зенита» Александр Церковный подчеркнул, что Фридзон – капитан сборной России.

Американец Билли Бэрон сделал себе имя в Евролиге в прошлом сезоне, когда защищал цвета «Црвены Звезды». Сайт «сине-бело-голубых» именует новичка «Билли Барон» – посмотрим, какая транскрипция станет официальной в России. В НБА после университета Бэрон не попал и отправился в Литву, в «Летувос Ритас». Следующими клубами Билли последовательно стали «Шарлеруа», «Мурсия» и «Эксишехир».

Выяснилось, что «Зенит» давно интересовался Бэроном: этот снайпер мог приехать в Петербург ещё в прошлом году. Но «Црвена Звезда» тогда гарантировала себе место в Евролиге, а «Зенит» ещё не стал обладателем wild-card.

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