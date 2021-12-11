Домашнее поражение от «Фенербахче» не выбило «Зенит» из восьмёрки плей-офф в Евролиге

Центровой «Фенербахче» Ян Веселы, казалось бы, уже полностью изучен экспертами баскетбола. Но в петербургском матче высокорослый чех наглядно продемонстрировал, как один игрок может выиграть отдельно взятый баскетбольный матч. «Питерец.ру» обратил внимание даже не на отличную статистику Веселы (32 очка и «+35» полезности), а на дебют этой встречи и ключевой перехват Веселы в концовке.

В первой четверти Веселы просто не замечал защиты «Зенита», спокойно набрав 15 очков. Все знают о летательных способностях чешского игрока – но как остановить Веселы? Не удалось это и «Зениту», хотя интрига сохранялась до финальной сирены: итоговый счёт – 84:80 в пользу турецкого клуба. Самыми результативными у «Зенита» стали Джордан Ллойд (19 очков) и Мингаугас Кузминскас (17 очков).

В турнирной таблице Евролиги сейчас два лидера – «Барселона» и «Реал» (по 11 побед), которые в данный момент играют между собой. «Олимпиакос», «Милан» и ЦСКА выиграли по 9 матчей, а вот рядом с «Зенитом» (8 побед) расположился … ужасно стартовавший УНИКС!