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Питерец.ру » Спорт » Баскетбольный «Зенит» проиграл «Реалу» - уже в четвёртый раз подряд

Баскетбольный «Зенит» проиграл «Реалу» - уже в четвёртый раз подряд

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
euroleague.net
Мадридский «Реал» стал для «сине-бело-голубых» максимально неудобным соперником.  

«Питерец.ру» посмотрел неутешительную статистику встреч «Зенита» и «Реала» в Евролиге: это поражение стало для петербуржцев четвёртым в четырёх играх. В сезоне – 2019/2020 эти команды сыграли лишь однажды по известной причине, тогда «Королевский Клуб» выиграл на «СИБУР Арене» с разницей в 14 очков. В прошлом сезоне «Зенит» сопротивлялся мадридцам сильнее, но тоже дважды уступил. И вот – новое поражение.

Состав «Реала» в этом сезоне претерпел изменения: пришли Тома Эртель, Венсан Пуарье, Адам Ханга и Гершон Ябуселе, а талантливый «большой» Усман Гаруба отправился в «Хьюстон Рокетс». Команда Пабло Ласо удачно начала этот сезон Евролиги, а вот прошлый сезон «Реалу» лучше поскорее забыть.

В матче с «Зенитом» гости вырвались вперёд уже в первой четверти, а после большого перерыва не позволили команде Хавьера Паскуаля приблизиться к себе. Итоговый счёт – 75:68 в пользу «Реала», самым результативным в составе которого стал Эртель (15 очков). Лучшими по очкам у «Зенита» стал промазавший 6 дальних бросков Билли Бэрон (14).

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