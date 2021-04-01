Поражение от ЦСКА в Евролиге не лишило «Зенит» неплохих шансов на попадание в плей-офф

До встречи с ЦСКА могло показаться, что у «Зенита» были хорошие шансы добыть важную победу. Очередной виток скандала «Итудис против Джеймса» привёл к тому, что американский снайпер пропустил игру с «Зенитом». «Питерец.ру» не исключает, что Джеймс вообще больше не сыграет за ЦСКА: в московский клуб может перейти Григонис из «Жальгириса».

Итог встречи с ЦСКА – поражение с разницей в 14 очков. У «Зенита» можно отметить эффективность Билли Бэрона (24 очка, 4 попадания из-за дуги из 8 попыток) и эффектность Тайрика Блэка (его данк стал красивейшим моментом игры). Выиграв со счётом 86:74, команда Итудиса застолбила себе место в плей-офф. Но и «Зенит» может сотворить сенсацию, если трижды подряд выиграет на финише.

Ободряющей новостью стало поражение французского клуба АСВЕЛ от аутсайдера Евролиги – подмосковных Химок. Главная звезда химчан Алексей Швед набрал 32 очка, а его команда выиграла в овертайме (87:85). С клубом из Виллербана «Зенит» сыграет 2 апреля, после этого предстоят матчи с «Маккаби» (9 апреля) и «Панатинаикосом» (12 апреля).