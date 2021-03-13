Баскетбольный «Зенит» проиграл «Олимпиакосу» в матче Евролиги «-14»

В Евролиге – 2020/2021 выступают три российских клуба, при этом лучше всех дела идут как раз у петербургского «Зенита». «Питерец.ру» отмечает, что несмотря на неудачу в Греции, где «сине-бело-голубых» победил «Олимпиакос» (счёт – 74:61 в пользу утратившего позиции в Евролиге греческого клуба), шансы на попадание в плей-офф у команды Хавьера Паскуаля вполне реальные. Особенно обидным делает это поражение то, что «Зенит» очень бодро начал выездную встречу с «Оли», выиграв первую четверть с преимуществом в 13 очков. Но в дальнейшем по образному выражению Паскуаля, его подопечные «просто исчезли», чем и воспользовался «Олимпиакос» (неувядаемый Спанулис набрал 16 очков, а вот Слукас – всего 2).

«Химки» после всплеска в матче с «Реалом» проиграли два календарных матча «регулярки» Евролиги подряд. Алексей Швед сыграл с «Альбой» (химчане уступили с разницей в 19 очков), а вот в Белград уже не поехал. ЦСКА после унизительных «-30» в матче с «Анадолу Эфесом» дома уступил «Милану». На пресс-конференции главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис дал волю эмоциям, подзарядятся ли ими игроки армейцев?