Росгвардеец Кирилл Антюх победил на первом этапе Кубка Европы по бобслею

На первом этапе Кубка Европы по бобслею в норвежском Лиллехаммере инструктор по спорту первой категории спортивной команды Северо-Западного округа Росгвардии старший лейтенант Кирилл Антюх в составе экипажа победил в соревнованиях четверок.

Экипаж российской команды, где старший лейтенант Кирилл Антюх был на позиции разгоняющего, по сумме двух заключительных заездов показал результат 1 минута 42,90 секунды, обогнав ближайших преследователей на 0,40 и 0,44 секунды. Серебро и бронзу завоевали экипажи из Швейцарии.

Кирилл Антюх родился в 1986 году в Ленинграде, проходит военную службу в Северо-Западном округе Росгвардии, является бобслеистом, разгоняющий в составе сборной России с 2012 года.