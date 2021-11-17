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Питерец.ру » Спорт » Росгвардеец Кирилл Антюх победил на первом этапе Кубка Европы по бобслею

Росгвардеец Кирилл Антюх победил на первом этапе Кубка Европы по бобслею

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Росгвардия
Росгвардеец Кирилл Антюх победил на первом этапе Кубка Европы по бобслею

На первом этапе Кубка Европы по бобслею в норвежском Лиллехаммере инструктор по спорту первой категории спортивной команды Северо-Западного округа Росгвардии старший лейтенант Кирилл Антюх в составе экипажа победил в соревнованиях четверок.

Экипаж российской команды, где старший лейтенант Кирилл Антюх был на позиции разгоняющего, по сумме двух заключительных заездов показал результат 1 минута 42,90 секунды, обогнав ближайших преследователей на 0,40 и 0,44 секунды. Серебро и бронзу завоевали экипажи из Швейцарии.

Кирилл Антюх родился в 1986 году в Ленинграде, проходит военную службу в Северо-Западном округе Росгвардии, является бобслеистом, разгоняющий в составе сборной России с 2012 года.

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