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Питерец.ру » Общество » В Петербурге офицеры Северо-Западного округа Росгвардии почтили память погибших в годы войны

В Петербурге офицеры Северо-Западного округа Росгвардии почтили память погибших в годы войны

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Росгвардия
В Санкт-Петербурге офицеры Северо-Западного округа Росгвардии почтили память погибших в годы войны

Сегодня в День памяти и скорби генералы, офицеры и ветераны Северо-Западного округа Росгвардии почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны.
В Санкт-Петербурге на Пискаревском мемориальном кладбище вместе с ветеранами и жителями города цветы и венки к монументу «Мать-Родина» возложили заместитель командующего округом генерал-майор Денис Ермаков, начальник Главного управления Росгвардии по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-лейтенант полиции Михаил Соболев, военнослужащие воинских частей и сотрудники отрядов ОМОН и СОБР.
В воинских частях, дислоцированных в регионе, состоялись траурные митинги, приспущен Государственный флаг Российской Федерации. Также военнослужащие и сотрудники отрядов СОБР и ОМОН примут участие в Общероссийской минуте молчания.

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