В Петербурге офицеры Северо-Западного округа Росгвардии почтили память погибших в годы войны

Сегодня в День памяти и скорби генералы, офицеры и ветераны Северо-Западного округа Росгвардии почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны.

В Санкт-Петербурге на Пискаревском мемориальном кладбище вместе с ветеранами и жителями города цветы и венки к монументу «Мать-Родина» возложили заместитель командующего округом генерал-майор Денис Ермаков, начальник Главного управления Росгвардии по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-лейтенант полиции Михаил Соболев, военнослужащие воинских частей и сотрудники отрядов ОМОН и СОБР.

В воинских частях, дислоцированных в регионе, состоялись траурные митинги, приспущен Государственный флаг Российской Федерации. Также военнослужащие и сотрудники отрядов СОБР и ОМОН примут участие в Общероссийской минуте молчания.