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Петербургский росгвардеец Александр Комаров завоевал золото на первенстве мира в Белграде

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Росгвардия
Петербургский росгвардеец Александр Комаров завоевал золото на первенстве мира в Белграде

На первенстве мира по спортивной борьбе, проходящем в Белграде (Сербия), старший инструктор по физической подготовке и спорту Северо-Западного округа Росгвардии прапорщик Александр Комаров завоевал золотую медаль.
Прапорщик Александр Комаров в схватке с Давидом Лосончши из Венгрии одержал победу в весовой категории 87 кг, выиграв в пятый раз в своей карьере на первенствах мира. В первом раунде прапорщик Александр Комаров добился отрыва в семь баллов, а во втором раунде победил досрочно – 9-0.
Александр Комаров родился в 1999 г. в Санкт-Петербурге, проходит военную службу в Северо-Западном округе Росгвардии, является борцом греко-римского стиля.

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