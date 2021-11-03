Петербургский росгвардеец Александр Комаров завоевал золото на первенстве мира в Белграде

На первенстве мира по спортивной борьбе, проходящем в Белграде (Сербия), старший инструктор по физической подготовке и спорту Северо-Западного округа Росгвардии прапорщик Александр Комаров завоевал золотую медаль.

Прапорщик Александр Комаров в схватке с Давидом Лосончши из Венгрии одержал победу в весовой категории 87 кг, выиграв в пятый раз в своей карьере на первенствах мира. В первом раунде прапорщик Александр Комаров добился отрыва в семь баллов, а во втором раунде победил досрочно – 9-0.

Александр Комаров родился в 1999 г. в Санкт-Петербурге, проходит военную службу в Северо-Западном округе Росгвардии, является борцом греко-римского стиля.