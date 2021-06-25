Более 80% личного состава Северо-Западного округа Росгвардии вакцинировано от коронавируса

Более 80% военнослужащих и сотрудников соединений, воинских частей и территориальных управлений Северо-Западного округа Росгвардии, дислоцированных в 11 регионах СЗФО, добровольно привились от новой коронавирусной инфекции, для этого применяется одна из трех вакцин - «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

В первую очередь прививку получили те, кто по долгу службы часто контактирует с гражданами - экипажи и патрули вневедомственной охраны, задействованные в обеспечении общественного порядка и безопасности, караулы и дежурные смены, обеспечивающие безопасность важных государственных объектов административной, промышленной и транспортной инфраструктуры, в том числе росгвардейцы, несущие службу на постах охраны в социальных учреждениях.

Процедура проходит в соответствии с индивидуальными медицинскими рекомендациями, каждый желающий сделать прививку получает разъяснения о действии вакцины и противопоказаниях, заполняет специальную анкету и форму согласия, проходит предварительное обследование. После процедуры медики контролируют состояние военнослужащих и сотрудников, им выдаются сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции.