Более 100 лейтенантов-выпускников пополнят части Северо-Западного округа Росгвардии

В воинские части и территориальные управления Северо-Западного округа Росгвардии, дислоцированные в 11 регионах страны, начали прибывать лейтенанты-выпускники высших военных учебных заведений.

105 молодых офицеров назначены на командирские должности и будут проходить службу в воинских частях специального и оперативного назначения, артиллерийских, авиационных, морских, моторизованных, инженерных, разведывательных, медицинских подразделениях округа.

В настоящее время проводится активная работа по подготовке к встрече, размещению и организации быта росгвардейцев и членов их семей. Семейные офицеры получат отдельные служебные квартиры, помощь в трудоустройстве жен и первоочередное выделение мест детям в школах и детских садах.