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Питерец.ру » Общество » Более 100 лейтенантов-выпускников пополнят части Северо-Западного округа Росгвардии

Более 100 лейтенантов-выпускников пополнят части Северо-Западного округа Росгвардии

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Росгвардия
Более 100 лейтенантов-выпускников пополнят части Северо-Западного округа Росгвардии

В воинские части и территориальные управления Северо-Западного округа Росгвардии, дислоцированные в 11 регионах страны, начали прибывать лейтенанты-выпускники высших военных учебных заведений.
105 молодых офицеров назначены на командирские должности и будут проходить службу в воинских частях специального и оперативного назначения, артиллерийских, авиационных, морских, моторизованных, инженерных, разведывательных, медицинских подразделениях округа.
В настоящее время проводится активная работа по подготовке к встрече, размещению и организации быта росгвардейцев и членов их семей. Семейные офицеры получат отдельные служебные квартиры, помощь в трудоустройстве жен и первоочередное выделение мест детям в школах и детских садах.

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