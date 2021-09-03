Восемь боксеров из Санкт-Петербурга поборются за финал чемпионата России по боксу 2021!

В Кемерово продолжается чемпионат России по боксу.

В пятницу, 3 сентября, пройдут полуфинальные поединки, по итогам которых станут известны финалисты турнира.

В этом году петербургские спортсмены активно выступают на чемпионате – 8 боксеров вышли в полуфинал. Среди них: Павел Сосулин (до 75 кг), Руслан Колесников (до 80 кг), Андрей Косенков (до 80 кг), Всеволод Шумков (до 60 кг), Джамал Бадрутдинов (до 60 кг), Эдуард Саввин (до 57 кг), Сергей Ярулин (до 57 кг) и Евгений Мартынов (до 51 кг). Выход в полуфинал – это уже гарантированная бронзовая медаль для Санкт-Петербурга.

Павел Сосулин прокомментировал свой выход в полуфинал Чемпионата:

«Да, медаль Санкт-Петербурга мы уже обеспечили, но нам нужна высшая медаль. Оппонент будущего боя – Чемпион России прошлого чемпионата, поэтому настрой только боевой», – цитирует боксера пресс-служба Спортивной Федерации бокса Санкт-Петербурга.

Напомним, что Чемпионат России по боксу 2021 проходит в Кемерово с 27 августа по 4 сентября. Санкт-Петербург представляют 26 спортсменов.