Чемпион мира из Санкт-Петербурга выступит наставником 3 боксеров-земляков на новогоднем турнире

В субботу, 2 января, в Сочи стартует новогодний турнир по боксу. Четыре команды боксеров в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» выяснят, кто из них лучше готов к 2021 году. Среди лучших боксеров страны оказались и три жителя Санкт-Петербурга - Кружков Дмитрий, Андрей Маик и Никита Кузьмин. Все трое спортсменов являются участниками команды действующего чемпиона мира по версии WBA Дмитрия Бивола, который также родом из Северной столицы.

Всего на турнир заявлены 40 спортсменов из 15 регионов России, причём у каждой команды есть свои запасные. География участников – от Калининграда до Нижневартовска. Среди заявленных боксёров - призёры и победители Всероссийских турниров, а также Чемпионатов России по боксу разных лет.

Наставниками команд стали знаменитые российские боксёры Мурат Гассиев, Дмитрий Бивол, Султан Ибрагимов и Эдуард Трояновский. В первый вечер, 2 января, зрителей ждут поединки между командами Ибрагимова и Гассиева.

Отметим, что каждая команда проводит по одному матчу в день - пять боев по четыре раунда. Победа дает 2 очка, поражение – 1 очко. По итогам кругового турнира определяются две лучших команды, которые участвуют в финале 8 января. Призовой фонд турнира составит 10 миллионов рублей.

Вести прямые трансляции из арены в Красной Поляне будут известная телеведущая Мария Орзул и экс-чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд.

Турнир пройдёт на территории концертно-развлекательной площадки «WOW ARENA» со 2 по 8 января. Начало боёв - в 19:30 по московскому времени на телеканале «Матч ТВ».