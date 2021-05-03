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Питерец.ру » Спорт » Сборная Санкт-Петербурга заняла первое командное место молодёжного чемпионата России по боксу

Сборная Санкт-Петербурга заняла первое командное место молодёжного чемпионата России по боксу

0
64
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
PiXABAY
Сборная Санкт-Петербурга заняла первое командное место молодёжного чемпионата России по боксу

Девять петербуржцев завоевали медали чемпионата России по боксу среди молодежи 19-22 лет в подмосковном Серпухове.
В воскресенье, 2 мая, в Серпухове завершился чемпионат России по боксу среди молодёжи, по итогам которого сборная Санкт-Петербурга заняла первое общекомандное место. Девять боксеров из Северной столицы заняли на турнире призовые места:

Золотые медали:
Цамбов Эдгард (до 75 кг)

Серебряные медали:
Мартынов Евгений (до 52 кг)

Бронзовые медали:
Гуляев Юрий (до 49 кг)
Саввин Эдуард (до 56 кг)
Абушинов Арлтан (до 64 кг)
Демин Алексей (до 69 кг)
Демин Артур (до 69 кг)
Захарьев Михаил (до 81 кг)
Рябцев Евгений (свыше 91 кг)

Кроме того, Эдгард Цамбов был признан лучшим боксёром турнира.

Напомним, что в турнире, который проходил в подмосковном Серпухове, участвовали более 200 сильнейших боксёров из 53 регионов страны.

Призовой фонд чемпионата России среди молодёжи составил 17,5 млн рублей. Бронзовые призёры получили по 125 тысяч рублей, серебряные – по 250 тысяч рублей, а победители стали обладателями 350 тысяч рублей и нового автомобиля.

Источник: Федерация бокса России
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