На Чемпионате России по боксу Санкт-Петербург представят 25 спортсменов

Мужской Чемпионат России по боксу пройдет в Оренбурге с 28 ноября по 5 декабря 2020 года. По его итогам будет сформирован состав национальной сборной для участия в квалификационном отборочном турнире на Олимпийские игры в Токио.
На Чемпионат России отправятся 25 боксеров из Северной столицы. На важнейшем турнире регион представят:
Весовая категория 49 кг:
Юрий Гуляев и Никифор Стодумов;
Весовая категория 52 кг:
Евгений Мартынов;
Весовая категория 57 кг:
Всеволод Шумков, Сергей Ярулин, Эдуард Саввин;
Весовая категория 60 кг:
Джамал Бадрутдинов, Дмитрий Кружков, Арлтан Абушинов;
Весовая категория 63 кг:
Алексей Мазур и Илья Попов;
Весовая категория 69 кг:
Артур Демин, Алексей Демин, Магомед Муртазалиев;
Весовая категория 75 кг:
Павел Сосулин, Никита Кузьмин, Ахмед Гаджиев;
Весовая категория 81 кг:
Андрей Косенков и Руслан Колесников;
Весовая категория 91 кг:
Игорь Федоров, Дмитрий Захарьев, Артем Федоров;
Весовая категория свыше 91 кг:
Иван Верясов, Владислав Вишев и Евгений Рябцев.
Всего на Чемпионат России приедут более 340 спортсменов из всех регионов страны - победители всероссийских первенств и чемпионатов прошлых лет, чемпионы Европы и мира, мастера спорта и мастера спорта международного класса. Они поборются за право попасть в национальную сборную России для участия в квалификационном отборочном турнире на Олимпийские игры в Токио, которые из-за пандемии коронавируса были перенесены с 2020-го на 2021 год.
Призовой фонд турнира составит 10 миллионов рублей, также победители соревнований получат автомобили. Поддержать участников в Оренбург приедут именитые звезды российского бокса: двукратные олимпийские чемпионы Олег Саитов и Алексей Тищенко, олимпийские чемпионы Александр Лебзяк, Рахим Чахкиев, Егор Мехонцев и Гайдарбек Гайдарбеков.
Чемпионат России пройдёт на базе СКК «Оренбуржье» с учетом противопандемийных ограничительных мер. Открытие турнира состоится 28 ноября. Болеем за наших, желаем участникам из Санкт-Петербурга побед и получения путёвок на Олимпиаду!