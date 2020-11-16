ента новостей

13:37
Электронная выставка «Символы Санкт-Петербурга в документах ЦГАНТД СПб»
13:20
На Чемпионате России по боксу Санкт-Петербург представят 25 спортсменов
12:46
На севере Петербурга со стрельбой задержали водителя-нарушителя
12:43
В Петербурге задержали пиромана спалившего иномарку риэлтора
12:19
Петербург стал лидером по числу победителей в полуфинале «Цифрового прорыва» в СЗФО
12:16
Волейбольный клуб «Динамо-ЛО» празднуют победу
12:12
Главным врачом Мариинской больницы назначен Анатолий Завражнов
12:10
В Петербурге доставляют участковых терапевтов до больных коронавирусом
12:07
Первые подгузники XIX века представят в Санкт-Петербурге в Военно-медицинском музее Минобороны РФ
11:10
В лесном массиве Юнтолово обнаружили закопанный труп человека
08:55
Отчего Хрусталев оказался в больнице?
07:27
Байден не победил?
17:12
Светский Петербург побывал на закрытом показе киносериала “Перевал Дятлова” на ТНТ
17:09
В Невском районе ножом ранили подростка
17:06
В Петербурге полицейские провели профилактический рейд в жилом секторе
20:00
Спецназовцы общевойсковой армии ЗВО из Ленобласти провели десантирование в Тамбовской области
19:58
Боевая техника общевойсковой армии ЗВО подготовлена к эксплуатации в условиях низких температур в Ленобласти
14:13
В Петербурге и Ленобласти полицейские с погоней и стрельбой ловили водителей-нарушителей
14:09
В Петербурге задержали аферистов, охотившихся за квартирами умеших
07:53
Почему выросли цены на жилье?
07:51
Макаров в лидерах
22:55
Баскетбольный ЦСКА может указать на дверь Майку Джеймсу
20:00
Фестиваль добра «Друг другу» online
19:57
В "Городском молодёжном дне донора" примут участие 13 отделений переливания крови
19:51
В Ленобласти военнослужащие войск РХБ защиты ометили профессиональный праздник
19:50
Конкурс «Добрых дел мастер»
18:08
Интерактивная карта студенческой жизни появится в Петербурге
18:03
В Петербурге офицеры ЗГТ поздравили с профессиональным праздником ветеранов службы, находящихся на самоизоляции
17:36
Серию семинаров на тему лучших практик в сфере отечественной национальной политики провели в России
17:35
В Санкт-Петербурге в Военно-медицинском музее Минобороны РФ открылась выставка «Музейщики на фронте»
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Спорт » На Чемпионате России по боксу Санкт-Петербург представят 25 спортсменов

На Чемпионате России по боксу Санкт-Петербург представят 25 спортсменов

0
24
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ВКонтакте
На олимпийскую путевку претендуют 25 петербуржцев

Мужской Чемпионат России по боксу пройдет в Оренбурге с 28 ноября по 5 декабря 2020 года. По его итогам будет сформирован состав национальной сборной для участия в квалификационном отборочном турнире на Олимпийские игры в Токио.

На Чемпионат России отправятся 25 боксеров из Северной столицы. На важнейшем турнире регион представят:

Весовая категория 49 кг:

Юрий Гуляев и Никифор Стодумов;

Весовая категория 52 кг:

Евгений Мартынов;

Весовая категория 57 кг:

Всеволод Шумков, Сергей Ярулин, Эдуард Саввин;

Весовая категория 60 кг:

Джамал Бадрутдинов, Дмитрий Кружков, Арлтан Абушинов;

Весовая категория 63 кг:

Алексей Мазур и Илья Попов;

Весовая категория 69 кг:

Артур Демин, Алексей Демин, Магомед Муртазалиев;

Весовая категория 75 кг:

Павел Сосулин, Никита Кузьмин, Ахмед Гаджиев;

Весовая категория 81 кг:

Андрей Косенков и Руслан Колесников;

Весовая категория 91 кг:

Игорь Федоров, Дмитрий Захарьев, Артем Федоров;

Весовая категория свыше 91 кг:

Иван Верясов, Владислав Вишев и Евгений Рябцев.

Всего на Чемпионат России приедут более 340 спортсменов из всех регионов страны - победители всероссийских первенств и чемпионатов прошлых лет, чемпионы Европы и мира, мастера спорта и мастера спорта международного класса. Они поборются за право попасть в национальную сборную России для участия в квалификационном отборочном турнире на Олимпийские игры в Токио, которые из-за пандемии коронавируса были перенесены с 2020-го на 2021 год.

Призовой фонд турнира составит 10 миллионов рублей, также победители соревнований получат автомобили. Поддержать участников в Оренбург приедут именитые звезды российского бокса: двукратные олимпийские чемпионы Олег Саитов и Алексей Тищенко, олимпийские чемпионы Александр Лебзяк, Рахим Чахкиев, Егор Мехонцев и Гайдарбек Гайдарбеков.

Чемпионат России пройдёт на базе СКК «Оренбуржье» с учетом противопандемийных ограничительных мер. Открытие турнира состоится 28 ноября. Болеем за наших, желаем участникам из Санкт-Петербурга побед и получения путёвок на Олимпиаду!

Источник: Федерация бокса России
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

6-02-2020, 16:38
В Петербурге стартовал Кубок России по тяжелой атлетике
10-12-2013, 15:34
Халк и Витсель посетили турнир по смешанным единоборствам
31-07-2013, 10:39
В Петербурге на арене спортивного комплекса Nova Arena состоится турнир по смешанным единоборствам Warrior's Way Championship I: Butorin vs Vidovic
4-10-2012, 09:28
Сегодня пройдет чествование петербургских спортсменов
10-11-2020, 15:53
«Паганини русской балалайки» Алексей Архиповский
4-09-2013, 17:57
В сентябре ТЮЗ им. Брянцева покажет свои лучшие спектакли малой формы!

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
481
27-10-2020, 12:26
В Петербурге пенсионер погиб под колесами Мерседеса
0
878
12-10-2020, 14:53
В Ленобласти пьяный мужчина на угнанной иномарке совершил смертельное ДТП
0
903
12-10-2020, 10:49
Смертельное ДТП в Невском районе
0
1 079
5-10-2020, 11:39
В Ленобласти водитель иномарки погиб при лобовом столкновении
Наверх