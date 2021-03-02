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Петербургский боксёр завоевал золотую медаль на международном турнире в Болгарии

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ВКонтакте
Боксёр из Санкт-Петербурга Илья Попова завоевал золотую медаль международного турнира "Странджа-2021" в столице Болгарии Софии

Российские боксёры завершили выступление на престижном турнире "Странджа-2021". Пятеро россиян вернулись с турнира с медалями разного достоинства, одна из которых - "золотая". Её в весовой категории до 63 кг завоевал петербуржец Илья Попов, победивший в финале Александра Параскива из Молдавии.

Серебряными наградами отметились петербуржцы Карина Тазабекова (до 57 кг), Павел Сосулин (до 75 кг), Руслан Колесников (до 81 кг).

Бронзовая медаль у представительницы Ульяновской области Нуне Асатрян (до 60 кг).

Отметим, что международный турнир по боксу "Кубок Странджа-2021" в Болгарии проходил в 72-й раз. 

В турнире принимали участие спортсмены из России - женская сборная страны: Любовь Шарапова, Валерия Девятайкина, Карина Тазабекова, Александра Ордина, Нуне Асатрян и Анна Галимова, а также мужская сборная команда Санкт-Петербурга: Сергей Ярулин, Илья Попов, Павел Сосулин и Руслан Колесников. 

Источник: Федерация бокса России
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