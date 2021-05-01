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Питерец.ру » Спорт » Девять боксёров из Санкт-Петербурга вышли в полуфинал молодёжного чемпионата России

Девять боксёров из Санкт-Петербурга вышли в полуфинал молодёжного чемпионата России

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51
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
rusboxing.ru
Девять петербуржцев сразятся в полуфиналах чемпионата России по боксу среди молодежи 19-22 лет в подмосковном Серпухове.

Девять петербуржцев сразятся в полуфиналах чемпионата России по боксу среди молодежи 19-22 лет в подмосковном Серпухове.
В пятницу, 30 апреля, в Серпухове прошли четвертьфиналы чемпионата России по боксу среди молодёжи, куда ранее отобрались сразу четырнадцать боксеров из Северной столицы. Не все их поединки сложились удачно, поэтому борьбу за высшие награды турнира продолжат только девять из них:
Гуляев Юрий (до 49 кг)
Мартынов Евгений (до 52 кг)
Саввин Эдуард (до 56 кг)
Абушинов Арлтан (до 64 кг)
Демин Алексей (до 69 кг)
Демин Артур (до 69 кг)
Цамбов Эдгард (до 75 кг)
Захарьев Михаил (до 81 кг)
Рябцев Евгений (свыше 91 кг)

Отметим, что это крупнейшее представительство в полуфиналах среди всех российских регионов. В субботу, 1 мая, предстоит предстоит побороться за выход в финал чемпионата. Впрочем, все девять петербургских боксёров, как минимум, уже обеспечили себе бронзовые награды и призовые - минимум 125 тысяч рублей.

Напомним, что в турнире, который в эти дни проходит в подмосковном Серпухове, участвуют более 200 сильнейших боксёров из 53 регионов страны. Призовой фонд чемпионата России среди молодёжи составляет 17,5 млн рублей. Бронзовые призёры получат по 125 тысяч рублей, серебряные – по 250 тысяч рублей, а победители станут обладателями 350 тысяч рублей и нового автомобиля.

Чемпионат России проходит во дворце спорта «Надежда» с учетом противопандемийных ограничительных мер. Финальные поединки состоятся в воскресенье, 2 мая. Для поклонников бокса будет организована фан-зона, где выступят популярные российские музыканты и блогеры. Также финал посетят известные боксёры-профессионалы и олимпийские чемпионы.

Кроме выступления артистов и мастер-классов от чемпионов, гостям праздника будут предложены бесплатные угощения и возможность поучаствовать в розыгрыше призов: iPhone, велосипеда и самоката.

Источник: Федерация бокса России
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