«Барселона» разгромила «Зенит» и не позволила петербургскому клубу попасть в «Финал четырёх» Евролиги

Продержавшись на равных со звёздной испанской «Барселоной» почти всю серию, баскетбольный «Зенит» был разбит в пятом матче и завершил этот сезон Евролиги. «Питерец.ру» полагает, что красноречивее всего о тотальном преимуществе «Барсы» говорит тот факт, что соперник «Зенита» выиграл все четверти пятого матча четвертьфинальной серии плей-офф.

Итоговая разница в счёте составила 26 очков в пользу команды Шарунаса Ясикявичуса, а протокол этой игры чётко выделяет пятёрку самых полезных игроков «Барселоны»: Дэвис, Калатес, Газоль, Хиггинс и бывший игрок «Зенита» Кайл Курич. У проигравших лишь Алекс Пойтресс смог перешагнуть 10-очковый рубеж, набрав 11. Старался и Кевин Пангос – 10 результативных передач. Достойное противостояние с фаворитом турнира в лице «Барселоны» позволяет назвать этот сезон команды Хавьера Паскуаля в Евролиге прорывом.

Раньше всех в «Финал четырёх» попал ЦСКА, разгромивший «Фенербахче» 3–0. «Анадолу Эфес» и «Милан» вели в своих сериях против «Реала» и «Баварии» соответственно со счётом 2–0, но пройти дальше смогли только в пятых матчах.