«Барселона» сумела победить «Зенит» лишь в овертайме, счёт в серии 1–1

Второй матч противостояния «Зенита» и фаворита Евролиги «Барселоны» снова прошёл по сценарию Хавьера Паскуаля, а не Шарунаса Ясикявичуса. Лишь одного не удалось достичь лишившемуся Артураса Гудайтиса «Зениту» – снова победить.

«Питерец.ру» заметил, что в стартовом составе «Барселоны» на второй матч отсутствовал Пау Газоль. Более того, Ясикявичус вообще не дал звёздному ветерану выйти на паркет. Начала игру пятёрка «Зенита» в составе Пангоса, Холлинза, Риверса, Томаса и Блэка на позиции центрового. Обменявшись выигранными четвертями («Барса» первенствовала во второй с разницей в 12 очков, «Зенит» взял третью «+9»), команды вничью завершили четвёртую десятиминутку и основное время матча. Забей Пангос вместе с сиреной, и «Зенит» повёл бы в серии 2–0.

Однако избежать овертайма «сине-бело-голубым» не удалось, и «Барселона» смогла его выиграть. Из плюсов для болельщиков можно отметить то, что оба петербургских матча (28 и 30 апреля) состоятся, и там явно будет на кого посмотреть. Отметим лучших по результативности зенитовцев в матче № 2: Пангос – 23 очка, Томас – 17 очков, Холлинз – 12 очков.