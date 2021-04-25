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Питерец.ру » Спорт » «Барселона» сумела победить «Зенит» лишь в овертайме, счёт в серии 1–1

«Барселона» сумела победить «Зенит» лишь в овертайме, счёт в серии 1–1

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
euroleague.net
Подозрительно много штрафных исполнили баскетболисты «Барселоны» в матче, в котором суперклуб выиграл со счётом 81:78.

Второй матч противостояния «Зенита» и фаворита Евролиги «Барселоны» снова прошёл по сценарию Хавьера Паскуаля, а не Шарунаса Ясикявичуса. Лишь одного не удалось достичь лишившемуся Артураса Гудайтиса «Зениту» – снова победить.

«Питерец.ру» заметил, что в стартовом составе «Барселоны» на второй матч отсутствовал Пау Газоль. Более того, Ясикявичус вообще не дал звёздному ветерану выйти на паркет. Начала игру пятёрка «Зенита» в составе Пангоса, Холлинза, Риверса, Томаса и Блэка на позиции центрового. Обменявшись выигранными четвертями («Барса» первенствовала во второй с разницей в 12 очков, «Зенит» взял третью «+9»), команды вничью завершили четвёртую десятиминутку и основное время матча. Забей Пангос вместе с сиреной, и «Зенит» повёл бы в серии 2–0.

Однако избежать овертайма «сине-бело-голубым» не удалось, и «Барселона» смогла его выиграть. Из плюсов для болельщиков можно отметить то, что оба петербургских матча (28 и 30 апреля) состоятся, и там явно будет на кого посмотреть. Отметим лучших по результативности зенитовцев в матче № 2: Пангос – 23 очка, Томас – 17 очков, Холлинз – 12 очков.

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