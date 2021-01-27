Проведя прекрасную заключительную четверть, «Зенит» уступил «Барселоне» в матче Евролиги с разницей в 4 очка

Рассчитывать на победу в Барселоне «Зениту» было почти нереально: команда Николы Миротича и так возглавляет таблицу Евролиги. Но этот матч «Зенит» и Хавьер Паскуаль смело могут занести себе в актив: в заключительной четвери «сине-бело-голубые» смотрелись отлично. Однако до этого хозяева «Палау Блауграны» смогли создать отрыв, которого хватило до победы с итоговым счётом 84:81.

«Питерец.ру» обратил внимание на показатели тех игроков, которые играли против своего бывшего клуба. Защитник «Барселоны» Кайл Курич отыграл более 26 минут и набрал 16 очков при «+21» полезности. Кевин Пангос провёл на площадке поменьше игрового времени (почти 24 минуты), и именно его трёхочковый «заткнул» финальную сирену. Миротич за 20 минут набрал 14 очков, а Ник Калатес раздал партнёрам 12 передач. В «Зените» вновь отлично сыграл центровой Артурас Гудайтис: на счету литовца, сражавшегося под щитами с Миротичем и Брэнданом Дэвисом, оказалось 15 очков и те же «+21» полезности, что и у Курича с Калатесом. 15 очков набрал и Андрей Зубков, а вот Остин Холлинз сыграл неудачно, лишь раз попав с игры.