«Зенит» сотворил сенсацию, выиграв у «Барселоны» первый матч серии плей-офф Евролиги

До начала серии между баскетбольным «Зенитом» и «Барселоной» говорили, что итог будет 3–0. Разумеется, в пользу фаворита пары – в составе испанского клуба хватает суперзвёзд: Никола Миротич, Ник Калатес, Брэндон Дэвис и Пау Газоль в особом представлении не нуждаются. «Питерец.ру» не сомневается, что букмекеры получили значительную прибыль, ведь на «Зенит» мог поставить лишь провидец.

Сайт «сине-бело-голубых» уже разобрал победу команды Хавьера Паскуаля (бывшего тренера «Барселоны»!), итоговый счёт первого матча – 76:74 в пользу «Зенита». Главным героем стал Кевин Пангос, который напомнил о себе клубу, в котором поиграл. Канадский разыгрывающий «Зенита» набрал 19 очков, сделал 9 передач стал лучшим по полезности («+33»). К тому же именно Пангос забил победный бросок, и теперь петербургский клуб сенсационно повёл в серии до трёх побед.

После матча наставник Паскуаль посетовал на то, что выбыл ещё один важный для команды игрок – центровой Артурас Гудайтис. Литовец провёл на паркете «Палау Блауграны» 9 минут и набрал 5 очков.