Payeer

ента новостей

22:44
«Зенит» сотворил сенсацию, выиграв у «Барселоны» первый матч серии плей-офф Евролиги
20:32
Серьезное ДТП на внутренней стороне КАД
20:14
В РГИСИ продолжается Международный вокальный конкурс-фестиваль «Поющая маска»
19:49
В Петербурге полицейские задержали группу телефонных мошенников
19:40
В Петербурге задержали аферистов, совершавших мошенничество в отношении жителя блокадного Ленинграда
19:31
В Санкт-Петербурге стартовала Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады
16:58
Идеи жителей Санкт-Петербурга вошли в ТОП-100 проектов Всероссийского конкурса «Культурный след»
16:11
На участке внутреннего кольца КАД между развязками с Красносельским и Ропшинским шоссе перекроют две полосы движения
08:18
Спрос на Черногорию
08:16
Что с красной чертой Путина?
21:14
Выставка «Андрей Дмитриевич Сахаров – человек эпохи»
21:12
На КАД между развязками с проспектом Энгельса и проспектом Культуры перекроют две полосы движения
16:13
Трассу «Кола» перекрыло массовое ДТП
15:37
Проект Пятого канала «Алые паруса-2020» вошел в шорт-лист престижной международной премии
15:35
На трассе М-10 в Тосненском районе ограничат пропускную способность
14:26
Губернатор Петербурга поздравил муниципалов с Днём местного самоуправления
14:10
Михаил Романов выступил на открытии соревнований Кубка городов воинской славы по борьбе самбо
11:52
В Петербурге иномарка сбила девочку на переходе
11:23
В Петербурге на пожаре обнаружили труп женщины
11:19
Городской слёт студенческих отрядов Санкт-Петербурга
08:41
Сколько людей в бизнесе?
08:03
Минимум госпитализаций
00:48
Накануне серии плей-офф Евролиги с «Барселоной» Хавьер Паскуаль продлил контракт с «Зенитом»
19:22
Более 1000 пациентов спасут петербургские доноры
15:05
Выставка «Женское лицо Победы. Валентина Гризодубова»
15:02
В Ленобласти полицейского подозревают в вымогательстве
13:51
В Петербурге разбойник погиб при столкновении с охраной
13:31
На Кожевенной линии пройдет арт-ярмарка современного искусства
13:26
Общественники приняли участие в субботнике в честь Дня рождения Красногвардейского района
12:22
В Петербурге полицейские провели рейды по увеселительным заведениям
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » «Зенит» сотворил сенсацию, выиграв у «Барселоны» первый матч серии плей-офф Евролиги

«Зенит» сотворил сенсацию, выиграв у «Барселоны» первый матч серии плей-офф Евролиги

0
5
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
euroleague.net
А ведь играть в гостях пришлось без капитана – поляк Матеуш Понитка выбыл из строя надолго.

До начала серии между баскетбольным «Зенитом» и «Барселоной» говорили, что итог будет 3–0. Разумеется, в пользу фаворита пары – в составе испанского клуба хватает суперзвёзд: Никола Миротич, Ник Калатес, Брэндон Дэвис и Пау Газоль в особом представлении не нуждаются. «Питерец.ру» не сомневается, что букмекеры получили значительную прибыль, ведь на «Зенит» мог поставить лишь провидец.

Сайт «сине-бело-голубых» уже разобрал победу команды Хавьера Паскуаля (бывшего тренера «Барселоны»!), итоговый счёт первого матча – 76:74 в пользу «Зенита». Главным героем стал Кевин Пангос, который напомнил о себе клубу, в котором поиграл. Канадский разыгрывающий «Зенита» набрал 19 очков, сделал 9 передач стал лучшим по полезности («+33»). К тому же именно Пангос забил победный бросок, и теперь петербургский клуб сенсационно повёл в серии до трёх побед.

После матча наставник Паскуаль посетовал на то, что выбыл ещё один важный для команды игрок – центровой Артурас Гудайтис. Литовец провёл на паркете «Палау Блауграны» 9 минут и набрал 5 очков.

мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

20-02-2021, 23:04
Пангос стал героем концовки победного для «Зенита» матча Евролиги в Белграде
27-01-2021, 01:39
Проведя прекрасную заключительную четверть, «Зенит» уступил «Барселоне» в матче Евролиги с разницей в 4 очка
28-02-2020, 22:21
В битве аутсайдеров Евролиги «Зенит» проиграл «Баварии»
10-10-2020, 00:45
«Зенит» победил «Барселону», победный штрафной забросил Томас
2-10-2020, 00:26
Баскетбольный «Зенит» обыграл в гостях «Эфес» усилиями Пангоса
11-05-2019, 22:38
Виват, Плаза: «Зенит» прошёл «Локомотив-Кубань»

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
48
Сегодня, 20:32
Серьезное ДТП на внутренней стороне КАД
0
133
Вчера, 16:13
Трассу «Кола» перекрыло массовое ДТП
0
175
Вчера, 11:52
В Петербурге иномарка сбила девочку на переходе
0
284
12-04-2021, 11:58
В Ленобласти произошло смертельное ДТП
Наверх