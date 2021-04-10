Баскетбольный «Зенит» сделал ещё шаг для завоевания места в плей-офф Евролиги

Всё-таки отсутствие турнирной мотивации – одна из важнейших составляющих спортивного результата. Израильский «Маккаби» вновь остался без плей-офф Евролиги. «Питерец.ру» предполагает, что этот клуб может ждать серьёзная перестройка: Касспи и Жижич не помогли решить главную задачу – вернуться в восьмёрку сильнейшего баскетбольного турнира Старого Света.

В предпоследнем туре нынешнего регулярного чемпионата «Маккаби» откровенно провалил матч в Санкт-Петербурге. В декабре прошлого года команда Сферопулоса проиграла «Зениту» с разницей в 6 очков, на этот раз разрыв в счёте оказался значительно крупнее («+17» в пользу хозяев паркета). В третьей четверти «Зенит» добился победного задела и выиграл – 86:69. Пятеро зенитовцев перешагнули 10-очковый рубеж (Холлинз, Пангос, Блэк, Томас и Понитка), а у проигравших самым результативным стал Дорси (15 очков).

Теперь «Зениту» очень нужно обыграть в заключительном туре «Панатинаикос», который плетётся на 16-м месте в таблице Евролиги. А в случае поражения «Зенит» пропустит в плей-офф испанскую «Валенсию».