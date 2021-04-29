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Питерец.ру » Спорт » «Барселона» обыграла «Зенит» в Петербурге и вышла вперёд в серии, Бэрон набрал 19 очков

«Барселона» обыграла «Зенит» в Петербурге и вышла вперёд в серии, Бэрон набрал 19 очков

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
euroleague.net
Самым результативным игроком третьего матча серии плей-офф Евролиги стал Брэндон Дэвис – 22 очка.

Удивительно, но при всех кадровых проблемах «Зенита» (не играют Понитка и Гудайтис) именно в составе «Барселоны» в этой серии есть своеобразный «джокер». «Питерец.ру» имеет в виду Брэндона Дэвиса, который сделал себе имя в составе «Жальгириса», а в «Барселоне» был за спиной более звёздного Николы Миротича. Но в серии с «Зенитом» именно Дэвис демонстрирует стабильно высокий уровень игры: американский «большой» держится на уровне 20 очков и почти 10 подборов за игру.

Вот и в третьем матче Дэвис сыграл очень большую роль в гостевой победе «Барселоны». Практически весь матч шла равная игра, но в четвёртой четверти «сине-гранатовые» дожали хозяев паркета, а одно из решающих в психологическом смысле попаданий совершил именно Дэвис. «Барселона» выиграла со счётом 78:70 и повела в серии до трёх побед 2–1.

В составе «Зенита» 10-очковый рубеж перешагнули снайпер Брэндон Дэвис (19 очков), Алекс Пойтресс (14 очков), Кевин Пангос и Уилл Томас (по 10 очков). Именно Томас стал лучшим у хозяев паркета по индексу полезности («+18»), поскольку собрал ещё и 9 подборов. Провалил игру Остин Холлинз – 1 очко за 23 минуты.

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