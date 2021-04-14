После поражения от ЦСКА в шестом матче полуфинальной серии сезон для СКА завершён

Превратить 0–3 в финальной серии Западной конференции КХЛ у СКА получилось только в 2–4. Заключительным в этой интересной серии плей-офф Кубка Гагарина стал шестой матч, который проходил в Москве. «Питерец.ру» не склонен обвинять во всех бедах СКА вратаря Магнуса Хелльберга, проиграла команда. Теперь ЦСКА ждёт соперника по финалу, которым станет «Авангард» или «Ак Барс».

В регулярно чемпионате СКА выступил едва ли не отлично: обогнать ЦСКА перед началом сезона наверняка казалось почти сказкой. Да и плей-офф в целом сложился для коллектива Брагина достойно. Минское «Динамо» прошли на классе, с динамовцами московскими сполна расквитались за четыре «баранки» в «регулярке». Когда в серии с ЦСКА счёт стал 0–3, проявились всем известные мотивационные качества Брагина: невские армейцы сумели возродить интригу в серии.

Нельзя забывать и о совмещении Брагиным постов в клубе и в сборной. СМИ не сомневаются, что место сборной России на чемпионате мира покажет, сохранит ли Брагин оба поста сразу – главного тренера национальной команды и СКА.