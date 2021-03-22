Минимальная результативность СКА в сери с московским «Динамо»: счёт пока 1–1

«Питерец.ру» без труда заметил разницу в цене единственной шайбы СКА в первом и втором матчах с московским «Динамо» во втором раунде Кубка Гагарина. Если в первой игре команда Валерия Брагина не смога избежать крупного поражения (1:4), то вот в матче № 2 для победы хватило одного точного броска. Кирилл Марченко стал автором победного гола СКА, отличившись на 57-й минуте, когда обе команды мысленно готовились к овертайму.

Очевидно, что подобная результативность в плей-офф приведёт к вылету СКА уже во втором раунде розыгрыша Кубка Гагарина – 2021. К тому же трудная победа над «Динамо», позволившая сравнять счёт в этой серии, помогла подопечным Брагина избежать антирекорда всей Лиги. Дело в том, что проигрыш во втором матче стал бы повторить рекорд со знаком «минус» в противостоянии одних и тех же соперников по ходу сезона. В прежние времена СКА шесть раз подряд уступал в официальных матчах (считая и регулярный чемпионат и плей-офф) оппонентам из ЦСКА, а здесь наличествовали пять подряд «баранок» от столичных динамовцев.

Ложкой дёгтя к важнейшей победе СКА в сезоне стал «отложенный» матч-штраф Евгения Кетова за попытку «вырубить» Вадима Шипачёва.