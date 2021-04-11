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Питерец.ру » Спорт » СКА сумел возродить интригу в серии с ЦСКА, выиграв пятый матч в третьем овертайме

СКА сумел возродить интригу в серии с ЦСКА, выиграв пятый матч в третьем овертайме

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.championat.com
Заброшенная в самый нужный команде момент шайба Василия Подколзина теперь – часть клубной истории.  

Возрождение СКА в казавшейся безнадёжной после трёх поражений подряд серии с армейцами Москвы началось в прошлом матче. Тогда команда Валерия Брагина (на фото) сумела поразить ворота ЦСКА в каждом периоде домашней встречи и победила – 3:1. «Питерец.ру» заметил, что итоговый счёт тогда установил Василий Подколзин, не промахнувшийся по пустым воротам.

А в пятом матче, который в случае победы ЦСКА завершил бы полуфинальную серию Кубка Гагарина, именно Подколзин принёс СКА важнейшую победу. Счёт довольно быстро открыли хозяева: Мамин отличился с передачи Шалунова на 9-й минуте. Но во втором периоде Подколзин помог СКА отыграться, а Кирилл Марченко вывел гостей вперёд.

В третьем периоде канадский легионер ЦСКА Лайпсик сравнял счёт, после чего два овертайма не выявили победителя. Удаления Андронова и Кемппайнена не помогли соперникам забить, всё решилось в равных составах на 114-й минуте игрового времени. Дубль оформил Подколзин, и теперь серия продолжится в «Ледовом» 12 апреля. Впору говорить о психологическом преимуществе СКА?

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