Есть ли у СКА резервы, чтобы повторить чудо в плей-офф 2015 года?

Разгром в третьем матче полуфинальной серии против ЦСКА в розыгрыше Кубка Гагарина заставил болельщиков СКА вспомнить 2015 год. «Питерец.ру» напоминает: тогда команда из Петербурга смогла войти в историю КХЛ, выиграв серию плей-офф после поражений в трёх стартовых матчах.

В первом домашнем матче полуфинальной серии армейцы с берегов Невы наконец-то смогли забить: ворота Ларса Юханссона сумели поразить Евгений Тимкин и Игорь Ожиганов. Однако пропустил СКА больше – гости пять раз огорчили хозяев льда. Не помогла и очередная замена вратаря: на этот раз Хелльберг заменил Самонова по ходу матча. С чего же начался «камбэк» СКА пятилетней давности?

С крупной домашней победы в игре № 4. Затем, уже при счёте 1–3, удалось развить успех в Москве, где СКА 3 апреля 2015 года победил ЦСКА со счётом 6:2. После этого сверкнул Патрик Торесен: норвежец наглядно показал, что значит забросить победную шайбу в самый нужный момент. Найдутся ли у СКА продолжатели дела Торесена – покажет четвёртая встреча с ЦСКА. Тем временем в полуфинале Восточной конференции «Авангард» ведёт 2–1 в противостоянии с «Ак Барсом».