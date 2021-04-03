СКА разгромлен в первом матче финала Западной конференции КХЛ

Знатоки и любителя хоккея знают, что выяснение отношений между СКА и ЦСКА за право попасть в финал Кубка Гагарина носит уже традиционный характер. Ничего не изменилось и после введения в КХЛ «потолка зарплат», хотя, к примеру, бывший московский армеец Михаил Григоренко теперь защищает цвета «Коламбуса».

Стартовый матч серии с ЦСКА напомнил начало серии с московским «Динамо» во втором раунде, потому что СКА потерпел крупное поражение. Невские армейцы ещё и не смогли забить: «сухарь» записал себе в актив москвич Ларс Юханссон. А вот тренерский штаб СКА пошёл на замену вратаря по ходу матча: случилось это после двух подряд пропущенных Магнусом Хелльбергом шайб в концовке стартового периода.

«Питерец.ру» считает особенно обидным первый пропущенный гол. Ведь СКА получил право на большинство и довольно активно вёл себя в чужой зоне. Но сломавшаяся клюшка Бенгтссона привела к безнадёжной для обороны петербуржцев контратаки, в результате которой Телегин открыл счёт. Слепышев сразу же сделал счёт 2:0 в пользу ЦСКА, а третью шайбу в ворота сменившего Хелльберга Самонова забросил Шалунов.