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Питерец.ру » Спорт » СКА разгромлен в первом матче финала Западной конференции КХЛ

СКА разгромлен в первом матче финала Западной конференции КХЛ

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.championat.com
0:3 в Москве с ЦСКА – так команда Валерия Брагина начала противостояние с ЦСКА.

Знатоки и любителя хоккея знают, что выяснение отношений между СКА и ЦСКА за право попасть в финал Кубка Гагарина носит уже традиционный характер. Ничего не изменилось и после введения в КХЛ «потолка зарплат», хотя, к примеру, бывший московский армеец Михаил Григоренко теперь защищает цвета «Коламбуса».

Стартовый матч серии с ЦСКА напомнил начало серии с московским «Динамо» во втором раунде, потому что СКА потерпел крупное поражение. Невские армейцы ещё и не смогли забить: «сухарь» записал себе в актив москвич Ларс Юханссон. А вот тренерский штаб СКА пошёл на замену вратаря по ходу матча: случилось это после двух подряд пропущенных Магнусом Хелльбергом шайб в концовке стартового периода.

«Питерец.ру» считает особенно обидным первый пропущенный гол. Ведь СКА получил право на большинство и довольно активно вёл себя в чужой зоне. Но сломавшаяся клюшка Бенгтссона привела к безнадёжной для обороны петербуржцев контратаки, в результате которой Телегин открыл счёт. Слепышев сразу же сделал счёт 2:0 в пользу ЦСКА, а третью шайбу в ворота сменившего Хелльберга Самонова забросил Шалунов.

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