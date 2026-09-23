Музыкально-спортивный фестиваль «Паруса Кронштадта 2.0» - масштабное событийное мероприятие для всей семьи, продолжающее концепцию одноименного летнего фестиваля в Кронштадте. Мероприятие, приуроченное ко Всемирному Дню Туризма, состоится на территории туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» 26 и 27 сентября. В течение двух фестивальных дней на берегу Финского залива в окружении исторических фортов объединятся интерактивные тематические активности, посвященные Петровской эпохе, творческие и детские мастер-классы, а также насыщенная музыкальная программа.

Взрослые и дети смогут погрузиться в атмосферу «живой истории» в ходе разнообразных программ: попробовать себя в стрельбе, фехтовании и гребле в зоне «Потешный флот и молодецкие забавы»; поупражняться в командных эстафетах на исторический лад и народных играх - «Рыбак и рыбка», «Калинов мост» и многих других. Гости также станут свидетелями эффектного «Парада исторических персонажей», который состоится прямо в музейно-историческом парке. Главной же точкой притяжения станет воссозданная полевая позиция русской артиллерии и лагеря бомбардирской роты Преображенского полка и караульной службой с показательными выступлениями.

Самых юных гостей фестиваля «Паруса Кронштадта 2.0» ждет особенная зона с открытым кинотеатром с любимыми мультфильмами, различные творческие мастер-классы и аквагрим. Для посетителей всех возрастов также подготовлена серия тематических исторических мастер-классов - от литейного дела, чеканки монет и печати лубка до военно-морских умений в виде вязания морских узлов и семафорной азбуки. В программу мастер-классов войдут и необычные активности, позволяющие через творчество познакомиться с ремесленными и культурными традициями страны - от создания кукол народов России до плетения из бересты, изготовления конструкций судна и настоящего бортового журнала из кожи.

В центральном общественном пространстве парка, на Аллее героев российского флота, ежедневно будут проходить интерактивные экскурсии по главным вехам Военно-морского флота России. Участие бесплатное, но понадобится предварительная регистрация.

Программа музыкальной сцены будет работать с 12:00 до 21:00 и представит интерактивные викторины, диджей-сеты, а также ярких музыкальных резидентов. 26 сентября для гостей выступят кавер-группа мультиинструменталистов «Немодные», коллектив «Чили Санчос» с зажигательными латиноамериканскими хитами, а к вечеру на сцену выйдет хедлайнер - один из самых популярных артистов современной поп-эстрады, чье имя пока держится в секрете. 27 сентября резидентами сцены станут кавер-группа с русским народным характером «Рви Баян», музыкальный проект-секстет Дунаевский Orchestra, а вечером состоится флешмоб музыкально-социального проекта «Хор на весь Двор», который объединит гостей фестиваля и вместе с ними исполнит ряд любимых народных хитов.

Вход на «Паруса Кронштадта 2.0» свободный. Фестиваль организован Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга.