В Петербурге летние «Книжные аллеи» посетили более 370 тысяч человек

На Малой Конюшенной завершился XII сезон городского фестиваля «Книжные аллеи». За время работы его посетили свыше 370 тысяч человек, которые купили более 22 тысяч изданий.
Беглов добавил, что семейных гостей стало больше. Поэтому вырос спрос на детские книги. Лидером продаж стало переиздание «Маленького принца» Экзюпери с рисунками автора — купили 658 экземпляров.
Классика тоже сохраняет популярность. Устойчивый интерес читатели проявляют к книгам о Петербурге — как познавательным, так и интерактивным. Это говорит о сложившейся традиции изучать город через литературу.
За три летних месяца площадка объединила образовательные, развлекательные и событийные форматы. Всего прошло 294 мероприятия: поэтические и музыкальные вечера, презентации, лекции, творческие встречи и мастер-классы для всех возрастов.
В 2026 году продолжили развивать концепцию «Литературный город-сад». Программа состояла из 13 тематических недель, которые отражали ключевые направления культурной и общественной жизни города. Среди них — неделя, посвященная наследию Петербурга, его архитектуре и литературе, а также неделя единства народов России, направленная на межнациональный диалог через литературу, музыку и ремесла.