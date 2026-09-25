В Герценовском университете откроется обновленный Российско-китайский центр. Торжественная церемония состоится 29 сентября в 15:00. В ней примут участие представители Министерства просвещения РФ, посольства КНР в Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга, почетные гости, сотрудники и студенты вуза. Мероприятие приурочено к перекрестным Годам российско-китайского сотрудничества в области образования.

Как рассказал ректор РГПУ им. А. И. Герцена Сергей Тарасов, обновленный центр переезжает из корпуса 20А в новую аудиторию 6-го корпуса.

«Мы отремонтировали помещение под Российско-китайский центр, закупили мебель и оборудование. Герценовский университет целенаправленно создал современное многофункциональное пространство — важный ресурс не только для вуза, но и для всего города. Новое помещение позволит значительно расширить формат мероприятий, а посетители смогут больше узнать о богатой истории Китая, его культуре и традициях. Центр также содействует адаптации китайских учащихся и разработке новых образовательных программ», — отметил ректор.

Участниками церемонии станут Генеральный консул КНР в Санкт-Петербурге Ло Чжаньхуэй, вице-губернатор Игорь Потапенко, начальник Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу Евгений Стасишин, заместитель генерального директора по развитию Государственного музея истории Санкт-Петербурга Екатерина Беглова, ректор Санкт-Петербургского социально-экономического института Елена Калинина.

В рамках церемонии откроется выставка «Вечность в искусстве. Молодость в жизни» памяти художника Цзян Шилуня (1927–2020). Ее подготовит институт художественного образования РГПУ им. А. И. Герцена. Кроме того, будет представлена выставка дизайн-проектов герценовских студентов, посвященных традиционным искусствам и ремеслам Китая. В концертную программу мероприятия войдут выступления российских и китайских студентов института музыки, театра и хореографии.

Российско-китайский центр при РГПУ им. А. И. Герцена был создан в 2002 году для укрепления дружественных отношений между университетом и китайскими партнерами в области науки и просвещения. Деятельность центра способствует обмену преподавателями и студентами двух стран, совершенствованию учебных пособий, развитию научно-исследовательского опыта и инновационных программ. За время работы центр реализовал множество программ и мероприятий в образовательной, научной и культурной сферах.

Дата и время мероприятия: 29 сентября 2026 года, 15:00, сбор гостей и СМИ с 14:30. Время начала мероприятия может быть изменено с учетом графика почетных гостей.

Место проведения: наб. реки Мойки, д. 48, корпус 6. Пеший проход осуществляется через проходную на Казанской ул., д. 3, проезд автомобилей — через КПП на наб. реки Мойки (первый шлагбаум после перекрестка с Гороховой ул.).