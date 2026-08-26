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Питерец.ру » Культура » День памяти Николая Гумилёва

День памяти Николая Гумилёва

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
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Петербург помнит великого поэта Серебряного века Николая Гумилёва

Сегодня мы отдаём дань памяти Николаю Гумилёву — одному из ярчайших поэтов Серебряного века, чья биография и творческий путь навсегда связаны с Петербургом.

В историю русской словесности Гумилёв вошёл как поэт, переводчик, критик и создатель акмеизма — течения, которое ставило во главу угла точность формы и конкретность образов. Значителен и его научный вклад: в ходе путешествий он существенно пополнил отечественную этнографию и антропологию.

Город на Неве бережно сохраняет память о нём. Монумент поэту установлен у Российского государственного педагогического университета имени Герцена. На берегах Невы регулярно проходят вечера, посвящённые его наследию. В библиотечных и музейных собраниях находятся документы и книги, относящиеся к его жизни.

«Поэтический дар Гумилёва - одна из вершин Серебряного века русской культуры, уникальное литературное явление и важная страница Петербургского текста. А также - неотъемлемая часть духовного наследия нашего Отечества. Мы бережно храним память об одном из великих сынов Петербурга, передавая её следующим поколениям», - подчеркнул Александр Беглов.

Николай Гумилёв родился 15 апреля 1886 года в Кронштадте. В 1905 году в Петербурге вышел его первый сборник «Путь конквистадоров». Здесь он учился в университете, создал литературный «Цех поэтов», встречался с Анной Ахматовой, которая стала его супругой. Здесь же в ночь на 26 августа 1921 года он был расстрелян по обвинению в участии в контрреволюционном заговоре.

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