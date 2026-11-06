В Петербурге пройдет X Международный кинофестиваль «Влюбленные в искусство»

Главным событием торжественного открытия юбилейного кинофестиваля «Влюбленные в искусство» станет показ документальной картины о Людмиле Алексеевне Вербицкой. Зрителям представят фильм о выдающемся ученом-филологе, первом ректоре-женщине СПбГУ и президенте Университета.

Кинолента режиссера Елены Унырчик расскажет о научной и общественной деятельности Людмилы Алексеевны, ее вкладе в развитие отечественного образования и культуры, а также о многолетнем служении Университету.

Фестиваль посвящен искусству, памяти и людям, внесшим значительный вклад в историю страны. Зрителей ждут показы авторского кино, творческие встречи и дискуссии о сохранении культурного наследия и его значении для современности.

Стратегическим партнером мероприятия выступает Санкт-Петербургский университет. В его подготовке также участвуют студенты Клиники коммуникационных проектов СПбГУ, помогая с организацией и информационным сопровождением события.

Дата: 11 ноября 2026 года.

Время: 19:00.

Место проведения: Университетская наб., д. 7−9−11