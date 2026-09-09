VII Международный Тихвинский кинофестиваль «Под Покровом Божией Матери Тихвинская»

Наша главная задача — привлечь внимание кинематографического сообщества к созданию созидательного контента и поддержать авторов, которые разделяют христианское мировоззрение и традиционные духовно-нравственные ценности.

Участие известных режиссеров, актеров и деятелей культуры превращает фестивальную площадку в пространство для духовного роста и профессионального становления молодых талантов. Духовным лидер и вдохновитель кинофестиваля Преосвященнейший Мстислав, епископ Тихвинский и Лодейнопольский. Его личное присутствие, архипастырское благословение и живое общение с участниками придают событию атмосферу подлинного тепла и торжественности.

За шесть лет существования фестиваль принял более 1200 работ, объединил свыше 1000 режиссеров и представил около 300 фильмов на пред- и пост показах. Мероприятия собрали более 100 000 зрителей как очно, так и в онлайн-формате.

Успех фестиваля 2025 года показал высокий спрос на позитивный кинематограф и специальные показы. За годы работы проект стал узнаваемым культурным брендом города, которого с нетерпением ждут как местные жители, так и гости. Пока жюри подводит итоги, мы рады представить предварительную программу основных событий фестивальной недели.

МЕРОПРИЯТИЯ КИНОФЕСТИВАЛЯ:

С 5 по 10 октября на дополнительных площадках пройдут предварительные показы фильмов из шорт-листа.

11 октября — Детская кинофестивальная программа во Дворце культуры им. Н.А. Римского-Корсакова (г. Тихвин, ул. Карла Маркса, 30).

12 октября:

Пресс-конференция;

Открытие выставки «Ленфильм: кинорежиссер — профессия и судьба», приуроченной к 130-летию отечественного кинематографа;

Молебен перед открытием;

Торжественная церемония открытия VII Международного кинофестиваля «Под покровом Божией Матери Тихвинская»:

Народный артист России Дмитрий Певцов,

Народная артистка России Надежда Крыгина,

Актер театра и кино Виктор Бычков;

Симфонический оркестр Государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и молодежи под управлением М.С. Голикова;

Детский хор телевидения и радио Санкт-Петербурга (художественный руководитель и дирижер — Игорь Грибков).

13 октября — День показов и специальных событий:

Творческий вечер актера Виктора Бычкова;

Лекция Аллы Митрофановой — автора и ведущей радио «ВЕРА», лектора журнала «Фома», преподавателя МГИМО — «Экранизация романа Евгения Водолазкина „Авиатор“»;

Внеконкурсные кинопоказы: художественный фильм «Чудеса в рабочем порядке» (автор сценария и режиссер — Алексей Комашко); документальный фильм «Блокадный зоопарк» (режиссер — Андрей Егоров, автор сценария — Анатолий Аграфенин); национальный игровой фильм «Остров Сухо» (креативный продюсер и режиссер постпродакшна — Анастасия Бар).



14 октября:

Божественная литургия;

Праздничное перенесение Тихвинской иконы Божией Матери из Успенского собора в Покровский храм Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря.

Церемония награждения и закрытие кинофестиваля:

Фрагменты из спектакля «12 непридуманных историй» журнала «Фома» (автор и ведущий подкастов Александр Ананьев, постановщик Алла Митрофанова);

Хор Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря (художественный руководитель — Григорий Галузин);

Военный оркестр Военно-медицинской академии (дирижер — подполковник Михаил Николаев);

Творческий вечер народного артиста РФ Александра Михайлова «Экология души».

Ведущие фестивальных мероприятий:

Артистка театра и кино Аглая Гершова

Журналист, теле- и радиоведущий, диктор, режиссёр Александр Ананьев

Артист театра и кино Михаил Драгунов

В программе возможны незначительные изменения.

Дополнительная информация о времени и местах проведения будет опубликована до 5 октября 2026 г.

Вход на мероприятия ПО БИЛЕТАМ. Бесплатные билеты с 5 октября 2026 года можно получить в кассе Дворца культуры им. Н.А. Римского-Корсакова, г. Тихвин. Пр. Карла Маркса д.30

Для жителей отдаленных районов Ленинградской области и Санкт-Петербурга возможна предварительная регистрация с 5 октября 2026 года.

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VII Международный Тихвинский кинофестиваль «Под Покровом Божией Матери Тихвинская» посвящен духовно-нравственному кинематографу. Его тема 2026 года — «Духовный компас» — призывает обратиться к вечным ориентирам: совести, исторической памяти и семейным традициям. То, что фестиваль объединяет профессионалов, любителей и начинающих авторов является особой ценностью: здесь на равных звучат опыт мастеров и искренность дебютантов.

Для зрителей это редкая возможность услышать разные интонации в разговоре о главном, а для молодежи — убедиться, что кино способно быть не просто развлечением, но и пространством для размышлений, диалога и осмысления собственной истории.

Фестиваль пройдёт с 11 по 14 октября 2026 года. В настоящее время жюри оценивает работы. Подробности о программе мероприятий будут размещены на официальном сайте: https://tikhvin-fest.ru/

Кинофестиваль «Под Покровом Божией Матери Тихвинская» учрежден Тихвинской Епархией Московский Патриархат Русской православной церкви и Конгрессно-выставочным Фондом «Северная Пальмира».

Проект реализуется при поддержке @pfci.grants Президентского фонда культурных инициатив

Кинофестиваль проходит при поддержке Губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, Администрации Тихвинского района Ленинградской области.

Соорганизатор — Государственный драматический Театр «На Литейном».

Партнёры фестиваля:

Союз Кинематографистов России

Киностудия Ленфильм

Императорский Фарфоровый завод

Группа компаний «Интерсервис»

Президентская Библиотека им. Б.Н. Ельцина

Высшая школа режиссёров и сценаристов Санкт-Петербурга

Ассоциация «Детский контроль»

Библиотека «Тэффи»

Духовно-просветительский центр «Воскресение»

Школа искусств и телевидения «Лантан»

Работники ТВ

Русское радио Тихвин 106,9

Газета «Трудовая слава»

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