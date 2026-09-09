VII Международный Тихвинский кинофестиваль «Под Покровом Божией Матери Тихвинская»

Наша главная задача — привлечь внимание кинематографического сообщества к созданию созидательного контента и поддержать авторов, которые разделяют христианское мировоззрение и традиционные духовно-нравственные ценности.
Участие известных режиссеров, актеров и деятелей культуры превращает фестивальную площадку в пространство для духовного роста и профессионального становления молодых талантов. Духовным лидер и вдохновитель кинофестиваля Преосвященнейший Мстислав, епископ Тихвинский и Лодейнопольский. Его личное присутствие, архипастырское благословение и живое общение с участниками придают событию атмосферу подлинного тепла и торжественности.
За шесть лет существования фестиваль принял более 1200 работ, объединил свыше 1000 режиссеров и представил около 300 фильмов на пред- и пост показах. Мероприятия собрали более 100 000 зрителей как очно, так и в онлайн-формате.
Успех фестиваля 2025 года показал высокий спрос на позитивный кинематограф и специальные показы. За годы работы проект стал узнаваемым культурным брендом города, которого с нетерпением ждут как местные жители, так и гости. Пока жюри подводит итоги, мы рады представить предварительную программу основных событий фестивальной недели.
МЕРОПРИЯТИЯ КИНОФЕСТИВАЛЯ:
С 5 по 10 октября на дополнительных площадках пройдут предварительные показы фильмов из шорт-листа.
11 октября — Детская кинофестивальная программа во Дворце культуры им. Н.А. Римского-Корсакова (г. Тихвин, ул. Карла Маркса, 30).
12 октября:
- Пресс-конференция;
- Открытие выставки «Ленфильм: кинорежиссер — профессия и судьба», приуроченной к 130-летию отечественного кинематографа;
- Молебен перед открытием;
- Торжественная церемония открытия VII Международного кинофестиваля «Под покровом Божией Матери Тихвинская»:
- Народный артист России Дмитрий Певцов,
- Народная артистка России Надежда Крыгина,
- Актер театра и кино Виктор Бычков;
- Симфонический оркестр Государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и молодежи под управлением М.С. Голикова;
- Детский хор телевидения и радио Санкт-Петербурга (художественный руководитель и дирижер — Игорь Грибков).
13 октября — День показов и специальных событий:
- Творческий вечер актера Виктора Бычкова;
- Лекция Аллы Митрофановой — автора и ведущей радио «ВЕРА», лектора журнала «Фома», преподавателя МГИМО — «Экранизация романа Евгения Водолазкина „Авиатор“»;
- Внеконкурсные кинопоказы:
- художественный фильм «Чудеса в рабочем порядке» (автор сценария и режиссер — Алексей Комашко);
- документальный фильм «Блокадный зоопарк» (режиссер — Андрей Егоров, автор сценария — Анатолий Аграфенин);
- национальный игровой фильм «Остров Сухо» (креативный продюсер и режиссер постпродакшна — Анастасия Бар).
14 октября:
- Божественная литургия;
- Праздничное перенесение Тихвинской иконы Божией Матери из Успенского собора в Покровский храм Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря.
- Церемония награждения и закрытие кинофестиваля:
- Фрагменты из спектакля «12 непридуманных историй» журнала «Фома» (автор и ведущий подкастов Александр Ананьев, постановщик Алла Митрофанова);
- Хор Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря (художественный руководитель — Григорий Галузин);
- Военный оркестр Военно-медицинской академии (дирижер — подполковник Михаил Николаев);
- Творческий вечер народного артиста РФ Александра Михайлова «Экология души».
Ведущие фестивальных мероприятий:
- Артистка театра и кино Аглая Гершова
- Журналист, теле- и радиоведущий, диктор, режиссёр Александр Ананьев
- Артист театра и кино Михаил Драгунов
В программе возможны незначительные изменения.
Дополнительная информация о времени и местах проведения будет опубликована до 5 октября 2026 г.
Вход на мероприятия ПО БИЛЕТАМ. Бесплатные билеты с 5 октября 2026 года можно получить в кассе Дворца культуры им. Н.А. Римского-Корсакова, г. Тихвин. Пр. Карла Маркса д.30
Для жителей отдаленных районов Ленинградской области и Санкт-Петербурга возможна предварительная регистрация с 5 октября 2026 года.
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VII Международный Тихвинский кинофестиваль «Под Покровом Божией Матери Тихвинская» посвящен духовно-нравственному кинематографу. Его тема 2026 года — «Духовный компас» — призывает обратиться к вечным ориентирам: совести, исторической памяти и семейным традициям. То, что фестиваль объединяет профессионалов, любителей и начинающих авторов является особой ценностью: здесь на равных звучат опыт мастеров и искренность дебютантов.
Для зрителей это редкая возможность услышать разные интонации в разговоре о главном, а для молодежи — убедиться, что кино способно быть не просто развлечением, но и пространством для размышлений, диалога и осмысления собственной истории.
Фестиваль пройдёт с 11 по 14 октября 2026 года. В настоящее время жюри оценивает работы. Подробности о программе мероприятий будут размещены на официальном сайте: https://tikhvin-fest.ru/
Кинофестиваль «Под Покровом Божией Матери Тихвинская» учрежден Тихвинской Епархией Московский Патриархат Русской православной церкви и Конгрессно-выставочным Фондом «Северная Пальмира».
Проект реализуется при поддержке @pfci.grants Президентского фонда культурных инициатив
Кинофестиваль проходит при поддержке Губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, Администрации Тихвинского района Ленинградской области.
Соорганизатор — Государственный драматический Театр «На Литейном».
Партнёры фестиваля:
- Союз Кинематографистов России
- Киностудия Ленфильм
- Императорский Фарфоровый завод
- Группа компаний «Интерсервис»
- Президентская Библиотека им. Б.Н. Ельцина
- Высшая школа режиссёров и сценаристов Санкт-Петербурга
- Ассоциация «Детский контроль»
- Библиотека «Тэффи»
- Духовно-просветительский центр «Воскресение»
- Школа искусств и телевидения «Лантан»
- Работники ТВ
- Русское радио Тихвин 106,9
- Газета «Трудовая слава»
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