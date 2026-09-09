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VII Международный Тихвинский кинофестиваль «Под Покровом Божией Матери Тихвинская»

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Опубликовал: Тихвинский кинофестиваль
Фото:
tikhvin-fest.ru
Наша главная задача — привлечь внимание кинематографического сообщества к созданию созидательного контента и поддержать авторо

Наша главная задача — привлечь внимание кинематографического сообщества к созданию созидательного контента и поддержать авторов, которые разделяют христианское мировоззрение и традиционные духовно-нравственные ценности.

Участие известных режиссеров, актеров и деятелей культуры превращает фестивальную площадку в пространство для духовного роста и профессионального становления молодых талантов. Духовным лидер и вдохновитель кинофестиваля Преосвященнейший Мстислав, епископ Тихвинский и Лодейнопольский. Его личное присутствие, архипастырское благословение и живое общение с участниками придают событию атмосферу подлинного тепла и торжественности.

За шесть лет существования фестиваль принял более 1200 работ, объединил свыше 1000 режиссеров и представил около 300 фильмов на пред- и пост показах. Мероприятия собрали более 100 000 зрителей как очно, так и в онлайн-формате.

Успех фестиваля 2025 года показал высокий спрос на позитивный кинематограф и специальные показы. За годы работы проект стал узнаваемым культурным брендом города, которого с нетерпением ждут как местные жители, так и гости. Пока жюри подводит итоги, мы рады представить предварительную программу основных событий фестивальной недели.

МЕРОПРИЯТИЯ КИНОФЕСТИВАЛЯ:

С 5 по 10 октября на дополнительных площадках пройдут предварительные показы фильмов из шорт-листа.

11 октября — Детская кинофестивальная программа во Дворце культуры им. Н.А. Римского-Корсакова (г. Тихвин, ул. Карла Маркса, 30).

12 октября:

  • Пресс-конференция;
  • Открытие выставки «Ленфильм: кинорежиссер — профессия и судьба», приуроченной к 130-летию отечественного кинематографа;
  • Молебен перед открытием;
  • Торжественная церемония открытия VII Международного кинофестиваля «Под покровом Божией Матери Тихвинская»:
  • Народный артист России Дмитрий Певцов,
  • Народная артистка России Надежда Крыгина,
  • Актер театра и кино Виктор Бычков;
  • Симфонический оркестр Государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и молодежи под управлением М.С. Голикова;
  • Детский хор телевидения и радио Санкт-Петербурга (художественный руководитель и дирижер — Игорь Грибков).

13 октября — День показов и специальных событий:

  • Творческий вечер актера Виктора Бычкова;
  • Лекция Аллы Митрофановой — автора и ведущей радио «ВЕРА», лектора журнала «Фома», преподавателя МГИМО — «Экранизация романа Евгения Водолазкина „Авиатор“»;
  • Внеконкурсные кинопоказы:
    • художественный фильм «Чудеса в рабочем порядке» (автор сценария и режиссер — Алексей Комашко);
    • документальный фильм «Блокадный зоопарк» (режиссер — Андрей Егоров, автор сценария — Анатолий Аграфенин);
    • национальный игровой фильм «Остров Сухо» (креативный продюсер и режиссер постпродакшна — Анастасия Бар).

14 октября:

  • Божественная литургия;
  • Праздничное перенесение Тихвинской иконы Божией Матери из Успенского собора в Покровский храм Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря.
  • Церемония награждения и закрытие кинофестиваля:
  • Фрагменты из спектакля «12 непридуманных историй» журнала «Фома» (автор и ведущий подкастов Александр Ананьев, постановщик Алла Митрофанова);
  • Хор Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря (художественный руководитель — Григорий Галузин);
  • Военный оркестр Военно-медицинской академии (дирижер — подполковник Михаил Николаев);
  • Творческий вечер народного артиста РФ Александра Михайлова «Экология души».

Ведущие фестивальных мероприятий:

  • Артистка театра и кино Аглая Гершова
  • Журналист, теле- и радиоведущий, диктор, режиссёр Александр Ананьев
  • Артист театра и кино Михаил Драгунов

В программе возможны незначительные изменения.

Дополнительная информация о времени и местах проведения будет опубликована до 5 октября 2026 г.

Вход на мероприятия ПО БИЛЕТАМ. Бесплатные билеты с 5 октября 2026 года можно получить в кассе Дворца культуры им. Н.А. Римского-Корсакова, г. Тихвин. Пр. Карла Маркса д.30

Для жителей отдаленных районов Ленинградской области и Санкт-Петербурга возможна предварительная регистрация с 5 октября 2026 года.

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VII Международный Тихвинский кинофестиваль «Под Покровом Божией Матери Тихвинская» посвящен духовно-нравственному кинематографу. Его тема 2026 года — «Духовный компас» — призывает обратиться к вечным ориентирам: совести, исторической памяти и семейным традициям. То, что фестиваль объединяет профессионалов, любителей и начинающих авторов является особой ценностью: здесь на равных звучат опыт мастеров и искренность дебютантов.

Для зрителей это редкая возможность услышать разные интонации в разговоре о главном, а для молодежи — убедиться, что кино способно быть не просто развлечением, но и пространством для размышлений, диалога и осмысления собственной истории.

Фестиваль пройдёт с 11 по 14 октября 2026 года. В настоящее время жюри оценивает работы. Подробности о программе мероприятий будут размещены на официальном сайте: https://tikhvin-fest.ru/

Кинофестиваль «Под Покровом Божией Матери Тихвинская» учрежден Тихвинской Епархией Московский Патриархат Русской православной церкви и Конгрессно-выставочным Фондом «Северная Пальмира».

Проект реализуется при поддержке @pfci.grants Президентского фонда культурных инициатив

Кинофестиваль проходит при поддержке Губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, Администрации Тихвинского района Ленинградской области.

Соорганизатор — Государственный драматический Театр «На Литейном».

Партнёры фестиваля:

  • Союз Кинематографистов России
  • Киностудия Ленфильм
  • Императорский Фарфоровый завод
  • Группа компаний «Интерсервис»
  • Президентская Библиотека им. Б.Н. Ельцина
  • Высшая школа режиссёров и сценаристов Санкт-Петербурга
  • Ассоциация «Детский контроль»
  • Библиотека «Тэффи»
  • Духовно-просветительский центр «Воскресение»
  • Школа искусств и телевидения «Лантан»
  • Работники ТВ
  • Русское радио Тихвин 106,9
  • Газета «Трудовая слава»

#Фондкультурныхинициатив #Грантдлякреативныхкоманд #ЯПобедительПФКИ #ТихвинскийКинофестиваль #Кинофестиваль #ТихвинскаяЕпархия

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