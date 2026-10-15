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Питерец.ру » Культура » В Петербурге пройдет XXVI Международный фестиваль студенческих фильмов «ПитерКИТ»

В Петербурге пройдет XXVI Международный фестиваль студенческих фильмов «ПитерКИТ»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ВКонтакте
В Петербурге в рамках Года петербургской культуры с 12 по 18 ноября пройдет XXVI Международный фестиваль студенческих фильмов «ПитерКИТ»

Фестиваль собрал более 500 заявок студентов российских и зарубежных киношкол: в отборочную комиссию поступили короткометражные игровые, документальные и анимационные фильмы из 49 российских и 15 зарубежных киношкол. В этом году ПитерКИТ приурочен к 100-летию со дня рождения профессора СПбГИКиТ, выдающегося оператора-постановщика, народного артиста России Эдуарда Розовского.

С 12 по 18 ноября пройдут показы в Киноконцертном зале института кино и телевидения (ул. Бухарестская, 22), который откроет свои двери для всех любителей кино от мала до велика. Студенты и преподаватели, жители и гости Санкт-Петербурга смогут увидеть фильмы разных жанров, принять участие в их обсуждении при участии авторов и студентов-киноведов, а также узнать много нового о развитии кинопрофессий на мастер-классах известных деятелей кинематографа.

География фестиваля с каждым годом становится все шире. По сравнению с прошлым годом количество киношкол-участниц, расположенных на территории России и других стран мира от Мексики до Индии, увеличилось с 52 до 64.

В этом году председателем жюри ПитерКИТа станет российский кинорежиссёр и сценарист Александр Велединский, ставший автором фильмов «Русское» (2004), «Живой» (2006), «Географ глобус пропил» (2013), «В Кейптаунском порту» (2018) и «1993» (2023), сериала «Обитель» (2021) и многих других. Кроме этого, в работе жюри примет участие известный американский режиссер-документалист, сценарист и продюсер Джон Митчелл Джонсон.

В рамках программы специальных показов 11 ноября состоится памятный вечер, посвященный творчеству Эдуарда Розовского на киностудии «Ленфильм». Гостям мероприятия расскажут о ярком профессиональном пути Эдуарда Александровича его коллеги, с которыми он работал на киностудии и преподавал в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения. А также состоится показ одного из фильмов, снятых этим выдающимся оператором-постановщиком на Ленфильме.

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