VII Международный кинофестиваляь «Под Покровом Божией Матери «Тихвинская»

11 октября 2026 года во Дворце культуры имени Н.А.Римского-Корсакова по адресу: город Тихвин, улица Карла Маркса, дом 30, состоится увлекательная Детская Кинофестивальная Программа.
Точно так же, как и на масштабном взрослом кинофестивале, на суд зрителей будут представлены работы талантливых юных авторов, присланные из самых разных уголков нашей страны.
Специальная команда детского жюри уже тщательно изучила и оценила свыше 50 поступивших работ, но на большом экране широкая аудитория увидит лишь самую отборную и качественную часть.
Старт долгожданных кинопоказов назначен ровно на 12 часов дня.
Посетить мероприятие можно будет по билетам, которые зрители смогут абсолютно бесплатно забрать в кассе Дворца культуры имени Н.А.Римского-Корсакова начиная с 5 октября 2026 года — советуем поторопиться, чтобы успеть вовремя!
Подробности о программе кинофестиваля, можно узнать на официальном сайте: tikhvin-fest.ru и в группе кинофестиваля в Контакте https://vk.ru/tikhvin_fest
Кинофестиваль «Под Покровом Божией Матери Тихвинская» учрежден Тихвинской Епархией Московский Патриархат Русской православной церкви и Конгрессно-выставочным Фондом «Северная Пальмира».
Проект реализуется при поддержке @pfci.grants (Президентского фонда культурных инициатив)
Кинофестиваль проходит при поддержке Губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, Администрации Тихвинского района Ленинградской области.
Соорганизатор — Государственный драматический Театр «На Литейном».
Партнёры фестиваля:
- Союз Кинематографистов России
- Киностудия Ленфильм
- Императорский Фарфоровый завод
- Группа компаний «Интерсервис»
- Президентская Библиотека им. Б.Н. Ельцина
- Высшая школа режиссёров и сценаристов Санкт-Петербурга
- Ассоциация «Детский контроль»
- Библиотека «Тэффи»
- Духовно-просветительский центр «Воскресение»
- Школа искусств и телевидения «Лантан»
- Работники ТВ
- Русское радио Тихвин 106,9
- Газета «Трудовая слава»
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