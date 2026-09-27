VII Международный кинофестиваляь «Под Покровом Божией Матери «Тихвинская»

11 октября 2026 года во Дворце культуры имени Н.А.Римского-Корсакова по адресу: город Тихвин, улица Карла Маркса, дом 30, состоится увлекательная Детская Кинофестивальная Программа.

Точно так же, как и на масштабном взрослом кинофестивале, на суд зрителей будут представлены работы талантливых юных авторов, присланные из самых разных уголков нашей страны.

Специальная команда детского жюри уже тщательно изучила и оценила свыше 50 поступивших работ, но на большом экране широкая аудитория увидит лишь самую отборную и качественную часть.

Старт долгожданных кинопоказов назначен ровно на 12 часов дня.

Посетить мероприятие можно будет по билетам, которые зрители смогут абсолютно бесплатно забрать в кассе Дворца культуры имени Н.А.Римского-Корсакова начиная с 5 октября 2026 года — советуем поторопиться, чтобы успеть вовремя!

Подробности о программе кинофестиваля, можно узнать на официальном сайте: tikhvin-fest.ru и в группе кинофестиваля в Контакте https://vk.ru/tikhvin_fest

Кинофестиваль «Под Покровом Божией Матери Тихвинская» учрежден Тихвинской Епархией Московский Патриархат Русской православной церкви и Конгрессно-выставочным Фондом «Северная Пальмира».

Проект реализуется при поддержке @pfci.grants (Президентского фонда культурных инициатив)

Кинофестиваль проходит при поддержке Губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, Администрации Тихвинского района Ленинградской области.

Соорганизатор — Государственный драматический Театр «На Литейном».

Партнёры фестиваля:

Союз Кинематографистов России

Киностудия Ленфильм

Императорский Фарфоровый завод

Группа компаний «Интерсервис»

Президентская Библиотека им. Б.Н. Ельцина

Высшая школа режиссёров и сценаристов Санкт-Петербурга

Ассоциация «Детский контроль»

Библиотека «Тэффи»

Духовно-просветительский центр «Воскресение»

Школа искусств и телевидения «Лантан»

Работники ТВ

Русское радио Тихвин 106,9

Газета «Трудовая слава»

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