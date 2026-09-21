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Питерец.ру » Культура » Выставка итальянского фотографа Бардо Фабиани «Память о прекрасном прошлом»

Выставка итальянского фотографа Бардо Фабиани «Память о прекрасном прошлом»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Эрарта
Музей современного искусства Эрарта представляет выставку итальянского фотографа Бардо Фабиани

Музей современного искусства Эрарта представляет выставку итальянского фотографа Бардо Фабиани, который более 25 лет сотрудничал с Vogue Italia и работал в авангарде мировой модной индустрии.

Бардо Фабиани — один из самых известных итальянских fashion-фотографов, чья карьера пришлась на то время, когда итальянские бренды и их креативные команды во многом определяли международные представления о стиле и элегантности. На протяжении десятилетий он работал с ведущими дизайнерами, редакторами и моделями, формировавшими облик европейской моды второй половины XX века.

Он сотрудничал с Vogue Italia и Ritz Magazine, фотографировал таких знаковых личностей, как Руперт Эверетт, Жерар Депардье, Линда Евангелиста, Милла Йовович, Джорджо Армани, Роберто Кавалли, Кристиан Лакруа, Дональд Сазерленд, сэр Джон Гилгуд, и многих других деятелей мировой художественной и культурной сцены. Особое место в творчестве Фабиани занимает его творческий союз с редактором моды Анной Пьяджи. Вместе они более пятнадцати лет выпускали культовую рубрику D.P. в Vogue Italia.

Работы фотографа сочетают композиционную строгость, повествовательную емкость и сильную кинематографическую составляющую. Профессиональная фототехника для него лишь средство, исходной точкой для снимка он всегда считал острый взгляд фотографа. Фабиани продумывает концепцию съемки заранее, однако допускает импровизацию и нередко отходит от первоначального плана, чтобы уловить неожиданный, подлинный момент.

Значительное место в его творчестве занимает женский портрет. Даже создавая фотографии для глянцевых журналов, Фабиани всегда ставил в центр человека, а не безупречную картинку. Для него важны история, характер и внутренняя энергия модели — именно они, по его убеждению, делают кадр живым и запоминающимся. Каждый снимок для него — это попытка разглядеть и показать личность, стоящую за внешним образом, и эта исследовательская интонация остается важной частью его работы.

Семейная история Фабиани уходит корнями в Россию и русскую культуру. Его бабушка родилась в Москве в аристократической семье и была дочерью Паоло Антонелли и Елены Владимировны Цариной, принадлежавших к кругу, связанному с Василием Кандинским. Бардо с детства рос в среде, где естественно пересекались искусство, мода, интеллектуальные и аристократические традиции Европы. В поздний советский период, когда российская мода начала активно заявлять о себе на международной сцене, он сотрудничал с Вячеславом Зайцевым.

«С Бардо Фабиани нас связывает многолетняя история — мы познакомились в конце 1990-х, когда я только начинала осваиваться на парижских Неделях моды. В те времена чисто мужская компания фоторепортеров на показах была не особенно дружелюбной, и поддержка инсайдера была неоценима. Бардо всегда относился ко мне с большой добротой, защищал и поддерживал. И я не забыла этого, когда стала главным редактором L’Officiel-Россия.

Жаль, что мы не смогли вместе поработать — Бардо был связан контрактом с Vogue Italia, где вместе с экстравагантной Анной Пьяджи создал уникальную рубрику — визуальный дневник моды, ставший яркой частью истории мировой модной журналистики.

Восхищает скромность этого человека. Однажды я совершенно случайно узнала, что Бардо Фабиани, оказывается, сын знаменитых родителей: его мать — графиня Симонетта Колонна ди Чезаро, одна из самых талантливых итальянских креаторов своего времени, первая леди Alta Moda, а его отец — дизайнер Альберто Фабиани. Бардо никогда не упоминал о своём титуле или родителях, которые фактически создали Alta Moda в Италии. Никогда — за многие годы нашего знакомства. Эта удивительная скромность, деликатность и внутренняя культура — неотъемлемая часть его личности. Бардо Фабиани мог бы просто остаться в истории моды наследником Альберто Фабиани и Симонетты, но он создал собственную моду — и оставил в ней совершенно особенный след», — рассказала эксперт моды, почетный член BOF500 Эвелина Хромченко.

В экспозицию в Эрарте войдут портретные и коммерческие фотографии Бардо Фабиани, архивные материалы и издания, посвященные моде. Зрители познакомятся с уникальным взглядом автора, охватывающим более четырех десятилетий мировой визуальной культуры, и смогут прикоснуться к наследию фотографа, чьи снимки передают дух эпохи «большой моды» и продолжают влиять на современную массовую культуру.

Даты проведения выставки: 25 сентября 2026 — 13 декабря 2026

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

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