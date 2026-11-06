Выставка масштабных арт-объектов «Бестиарий искусства Эрарты»

Музей современного искусства Эрарта представляет выставку масштабных арт-объектов «Бестиарий искусства Эрарты», на которой образы природы обретают фантастическое воплощение. Арт-объекты выше человеческого роста словно вышли из мифа и оказались среди посетителей Южного атриума ТРЦ «Галерея».

В торговом центре желания обретают форму. Искусственный свет, музыка и витрины создают особую реальность, где вещи призваны не только удовлетворять потребности, но и порождать новые. Философ Вальтер Беньямин называл парижские пассажи XIX века пространством коллективных грез. Сегодня их наследником стал торговый центр, а некоторые грезы вырвались на свободу и поселились в Южном атриуме «Галереи». Неожиданно для себя покупатели становятся зрителями, а экспонаты привлекают внимание и приглашают на мгновение отвлечься от повседневных дел и прислушаться к себе.

В экспозицию вошли «Волк» Ильи Гурко, а также «Плод» и «Раковина» — работы мастерской Эрарты по мотивам произведений художников, выставки которых прошли в музее. У каждого из трех героев этого бестиария своя история. «Плод» напоминает загадочные фрукты, которые окружают обитателей райского сада на картинах Александра Саидова. «Ракушка» из фотогенеративных работ художницы Rosemary воплощает образ подводного мира, одновременно живого и нереального, внеземного. «Волк» Ильи Гурко, известный также под названием «Цены кусаются», напоминает о противоречии между потребительскими желаниями и рыночной действительностью. В пространстве торгового центра эта тема звучит особенно актуально.

Современное искусство говорит со зрителем через чувства, помогает задуматься о желаниях и страхах. Так «Бестиарий искусства Эрарты» предлагает остановиться и немного поразмышлять о своих ценностях и стремлениях.

Проводя до 40 временных выставок в год, Эрарта знакомит зрителей с многогранным современным искусством, и выставка в ТРЦ «Галерея» продолжает эту миссию за пределами музейных залов, чтобы каждый мог сделать искусство постоянной частью своей жизни.

Даты проведения выставки: 10 ноября 2026 — 22 ноября 2026

Южный атриум. ТРЦ «Галерея», Санкт-Петербург