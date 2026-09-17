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Питерец.ру » Культура » Музыкальный концерт «Петербургский аккорд»

Музыкальный концерт «Петербургский аккорд»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Россия – Моя история
В музейно-выставочном центре «Россия – Моя история» в рамках фестиваля «Кругом Петербург», состоится музыкальный концерт «Петербургский аккорд».

20 сентября 2026 года в 15.00 в музейно-выставочном центре «Россия – Моя история» в рамках фестиваля «Кругом Петербург», приуроченного к Году петербургской культуры, состоится музыкальный концерт «Петербургский аккорд».

В концертной программе примут участие будущие звезды петербургской музыкальной сцены: воспитанники ведущих детских школ искусств Санкт-Петербурга: Детской школы искусств имени И.О. Дунаевского, Академии Игоря Крутого, Детской школы искусств имени М.Л. Ростроповича, Детской школы искусств имени И.Ф. Стравинского, Детской школы искусств имени М.И. Глинки и Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова.

Юные музыканты исполнят произведения всемирно известных классиков и сочинения современных петербургских композиторов – будет и джаз, и балалайки, и фортепиано, и даже музыка из фильма «Республика ШКИД». Скучно точно не будет!

В рамках мероприятия начнут работу планшетная выставка «Петербургский аккорд», посвященная истории музыкальной культуры Санкт-Петербурга и позволяющая проследить путь развития музыкального искусства города, а также выставка художественных работ учащихся Детской школы искусств имени Е.А. Мравинского.

Вход на концерт свободный! 0+

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