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Питерец.ру » Культура » Концерт памяти Эдуарда Хиля

Концерт памяти Эдуарда Хиля

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Опубликовал: Вадик Котов
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Во Дворце искусств Ленинградской области состоится концерт, посвященный 92-летию со Дня рождения Эдуарда Анатольевича Хиля

2 октября во Дворце искусств Ленинградской области состоится концерт, посвященный 92-летию со Дня рождения народного артиста РСФСР Эдуарда Анатольевича Хиля, который соберет родных, близких, друзей и поклонников творчества легендарного артиста, ярчайшего представителя Ленинградской - Советской - Санкт-Петербургской Эстрады.

4 сентября 2026 года исполняется 92 года со Дня рождения нашего любимого певца.

Эдуард Хиль-младший, внук «мистера Тро-ло-ло», впервые вышел на сцену легендарного БКЗ «Октябрьский» вместе со знаменитым дедом в 6-летнем возрасте. Сегодня Эдуард продолжает традиции знаменитой династии! Молодой харизматичный артист, профессиональный музыкант, он успешно закончил хоровое училище им. М. И. Глинки, Санкт–Петербургскую государственную Академию культуры. Является Лауреатом всероссийских и международных конкурсов: «Романсиада – 2017», «Красная гвоздика – 2018», «Звезда, рождённая в Петербурге — 2019», а также участником фестиваля «Славянский базар», телешоу «Аншлаг-аншлаг», «Привет, Андрей!» и других.

Самое важное для Эдуарда – это сохранить дух советской эстрады и наследие почитаемого в народе талантливого и самобытного певца. Это не только долг перед памятью его дедушки, но и высокая профессиональная ответственность перед современной публикой. Характерная обаятельная улыбка, красивый бархатный баритон с узнаваемым тембром, искренность и душевность исполнения любимых песен обязательно сделают памятный музыкальный вечер незабываемым...

Эдуард Хиль - младший исполнит популярные шлягеры разных лет в сопровождении музыкантов. В концертной программе также примут участие любимые и популярные артисты Санкт-Петербурга и Москвы.

До встречи, друзья!

Начало в 19.00.

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