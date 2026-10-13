В Царском Селе началась реставрация павильона «Грот» – архитектурного шедевра XVIII века

В музее-заповеднике «Царское Село» в Екатерининском парке началась масштабная операция по преображению «Грота» — жемчужины XVIII века, чья историческая красота вскоре предстанет перед нами во всем своем великолепии. Этот архитектурный бриллиант, словно спящий дракон, пробуждается к новой жизни благодаря грандиозному проекту реставрации. Главная цель – вернуть павильону его первозданный, внешний облик. Особое внимание уделено куполу, который впервые за более чем полвека вновь украсит фигурный фонтан-пирамида, изящные композиции с амурчиками, морскими мотивами и раковинами. Шедевры резного искусства, сохранившиеся в музейных хранилищах, послужат образцом для создания копий, а те элементы, что безвозвратно утеряны, будут кропотливо воссозданы.

Сейчас искусные мастера, подобно алхимикам, создают цифровые двойники подлинных деревянных украшений кровли «Грота». Эти резные чудеса, рожденные в середине XVIII века по замыслу гениального Франческо Растрелли, были демонтированы в 1960-х, когда их красоте стала угрожать деформация. Теперь, пройдя цифровую трансформацию, они вернутся на свое законное место, знаменуя собой поворотный момент в научной реконструкции павильона. После утверждения всех чертежей, копии и воссозданные элементы займут свое место на крыше, а фасады «Грота» обретут новую жизнь параллельно.

Первый шаг на этом пути — это тщательная фотофиксация всех 304 сохранившихся элементов, эти «сокровища», бережно хранимые музеем более шести десятилетий. Сам павильон подвергся лазерному сканированию и фотограмметрии – технологии, позволяющей оживить реальные объекты в виде точных трехмерных моделей. Для этой титанической работы была создана специальная веб-система, где каждое фото находит свое место, дополненное информацией о размерах, статусе и типе декора.

Ожидается, что этот проект завершится в 2028 году.