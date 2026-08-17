В Пушкине отреставрируют Провиантские магазины

Утверждена проектная документация для реконструкции Провиантских магазинов в Пушкине, расположенных на Красносельском шоссе. Этот архитектурный памятник, возведенный в первой половине XIX века по проекту известного русского зодчего Василия Стасова, является объектом культурного наследия федерального значения. Инвестор займется ремонтом и укреплением несущих конструкций, а также восстановлением исторических элементов: фасадов, прусских сводов и полуциркульных арок.

Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что сохранение культурного наследия — один из десяти ключевых приоритетов развития Санкт-Петербурга. Он отметил, что городской бизнес активно участвует в этом процессе, а правительство стремится найти баланс между реставрацией и адаптацией к современному использованию, ставя во главу угла полное соответствие историческим образцам и восстановление утраченных элементов.

В восстановленных Провиантских магазинах планируется открыть загородный отель на 100 номеров. Отель будет включать ресторан авторской кухни, банкетный зал, спа-комплекс, крытый бассейн и тренажерный зал. Также предусмотрен конференц-зал для проведения деловых мероприятий. Особое внимание будет уделено семьям с детьми, для которых создадут комфортные условия.

Провиантские магазины были построены в 1819-1822 годах в стиле русского ампира, одним из ярких представителей которого был Василий Стасов. Среди других его известных работ — Троицкий и Спасо-Преображенский соборы, Нарвские и Московские триумфальные ворота, здание Царскосельского лицея.

Здания сильно пострадали во время Великой Отечественной войны, а послевоенное восстановление значительно отклонилось от первоначального замысла. Основная цель текущей реставрации — вернуть Провиантским магазинам их исторический облик, созданный Василием Стасовым.