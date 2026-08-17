ента новостей

13:50
В Пушкине отреставрируют Провиантские магазины
10:57
Концерт «Музыка Кино: Голливуд — СССР» в Колизей Арене
10:53
В Ленобласти выходец из Средней Азии отобрал велосипед у ребенка
10:47
У жителя Петербурга полицейские обнаружили крупный арсенал
10:27
Конкурс в магистратуру Герценовского университета достиг 50 заявлений на место
10:24
В Петербурге задержан иностранный гражданин, финансировавший экстремистскую организацию
10:05
Концерт памяти Эдуарда Хиля
10:00
«Зенит» разгромил московское «Динамо» со счетом 3:0
13:48
В Тосненском районе Ленобласти в массовом ДТП погибли два человека
12:15
В Петербурге задержали троих мужчин за вымогательство денег у матери подростка
11:50
В Петергофе иномарка сбила подростков на мопеде
11:43
Полицейские провели масштабный рейд в Ленобласти
10:00
Балет «Щелкунчик» в Эрмитажном театре
09:58
Спектакль «Фрида» на сцене «Колизей - Арены»
14:39
Южное полукольцо станет вдвое шире
10:32
В Петербурге задержан наркодилер с крупной партией синтетики
10:28
В Мурино мужчина на электросамокате погиб под колесами иномарки
10:24
В Волосово поймали курьера мошенников, оставившего пенсионерку без накоплений
10:19
В Петербурге молодой человек хранил у себя дома оружейный арсенал и пытался похитить валюту у пенсионера
09:54
На Вантовом мосту в середине августа ограничат движение транспорта
09:46
В Петербурге полицейские задержали группу «лжесиловиков»
13:02
В Невском районе завершился ремонт двух улиц
11:30
В Петербурге задержан пожилой мужчина, бросавший оружие в пруд Московского парка Победы
11:22
В Ленобласти задержали подозреваемого в квартирной краже
11:09
В Петербурге задержали троих молодых людей ограбивших мужчину на проспекте Славы
10:57
На Комендантском проспекте в лобовом ДТП погиб водитель «Рено Логан»
09:55
Выставка «Все просто, если не смотреть на холст»
09:53
Выставка персонажей мастера-кукольника Dima ПЖ
09:49
В Петербурге задержан 21-летний администратор колл-центра мошенников
13:47
«Динамо-СПб» одержало победу на командой «Тверь» со счетом 3:2
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » В Пушкине отреставрируют Провиантские магазины

В Пушкине отреставрируют Провиантские магазины

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Александр Беглов: Город сделал первый шаг к реставрации Провиантских магазинов в Пушкине

Утверждена проектная документация для реконструкции Провиантских магазинов в Пушкине, расположенных на Красносельском шоссе. Этот архитектурный памятник, возведенный в первой половине XIX века по проекту известного русского зодчего Василия Стасова, является объектом культурного наследия федерального значения. Инвестор займется ремонтом и укреплением несущих конструкций, а также восстановлением исторических элементов: фасадов, прусских сводов и полуциркульных арок.

Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что сохранение культурного наследия — один из десяти ключевых приоритетов развития Санкт-Петербурга. Он отметил, что городской бизнес активно участвует в этом процессе, а правительство стремится найти баланс между реставрацией и адаптацией к современному использованию, ставя во главу угла полное соответствие историческим образцам и восстановление утраченных элементов.

В восстановленных Провиантских магазинах планируется открыть загородный отель на 100 номеров. Отель будет включать ресторан авторской кухни, банкетный зал, спа-комплекс, крытый бассейн и тренажерный зал. Также предусмотрен конференц-зал для проведения деловых мероприятий. Особое внимание будет уделено семьям с детьми, для которых создадут комфортные условия.

Провиантские магазины были построены в 1819-1822 годах в стиле русского ампира, одним из ярких представителей которого был Василий Стасов. Среди других его известных работ — Троицкий и Спасо-Преображенский соборы, Нарвские и Московские триумфальные ворота, здание Царскосельского лицея.

Здания сильно пострадали во время Великой Отечественной войны, а послевоенное восстановление значительно отклонилось от первоначального замысла. Основная цель текущей реставрации — вернуть Провиантским магазинам их исторический облик, созданный Василием Стасовым.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

14-04-2026, 15:40
Программа «Рубль за метр» поможет сберечь казармы лейб-гвардии Стрелкового артиллерийского дивизиона в Стрельне
7-07-2026, 21:01
Беглов поручение о воссоздании Дома Ропса на Петровской косе
18-04-2025, 13:31
В Петербурге отмечают Международный день памятников и исторических мест
9-08-2021, 16:26
В Ленобласти усадьбу Набокова готовят к комплексной реставрации
13-07-2026, 12:24
Стартовал завершающий этап реставрации фасадов дома с кариатидами на углу Невского проспекта и улицы Маяковского
17-06-2026, 13:47
В Петербурге приступили к реставрации Конюшенного ведомства

Происшествия на дорогах

14-08-2026, 13:48
В Тосненском районе Ленобласти в массовом ДТП погибли два человека
14-08-2026, 11:50
В Петергофе иномарка сбила подростков на мопеде
12-08-2026, 10:28
В Мурино мужчина на электросамокате погиб под колесами иномарки
11-08-2026, 10:57
На Комендантском проспекте в лобовом ДТП погиб водитель «Рено Логан»
Наверх