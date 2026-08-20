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В Петербурге началась подготовка к реставрации Екатерингофского парка

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Началась подготовка к реставрации Екатерингофского парка - одного из старейших в Петербурге, работы планируется начать уже в 2027 году

Завершено проектирование реставрации Екатерингофского парка с целью его адаптации для современного использования. Документация, разработанная компанией «М.Г.Прайват Реконстракшн», получила одобрение от КГИОП, КГА, Комитета по благоустройству, администрации Адмиралтейского района и ряда других ведомств. Ожидается, что территория площадью 33 гектара претерпит значительные изменения.

Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что Екатерингоф, являясь одним из старейших парков Петербурга, неразрывно связан с его историей. Процесс возрождения парка осуществляется с большим вниманием к деталям: будет восстановлена историческая планировка и утраченные элементы. При этом пространство будет обогащено современными функциями и комфортными зонами для отдыха. Планируется создание удобной системы навигации. На берегу Большого пейзажного пруда появятся обновленная лодочная станция, современный павильон и пирс. Также будут отремонтированы теннисные корты, волейбольная и тренажерная площадки, и организована зона отдыха «Серебряный возраст». Проект призван вернуть парку его историческую атмосферу и сделать его комфортным местом для отдыха петербуржцев всех возрастов.

При разработке проекта использовались архивные материалы и чертежи XIX века. В западной части парка возведут беседки, вдохновленные некогда существовавшими Львиным и Мавританским павильонами, а также павильоном «Ферма». Зона, посвященная Первой морской победе России в Северной войне под командованием Петра I, раскроет историю раннего, петровского периода Екатерингофа. Главный вход будет украшен протяженной ажурной аркадой из металлических конструкций, которая станет новым узнаваемым фасадом парка.

Особое внимание уделено восстановлению исторических объектов. На Цветочный остров вернется розарий, где в XIX веке насчитывалось около 150 сортов роз; его планировка с извилистыми дорожками и цветниками будет воссоздана по сохранившимся описаниям. Впервые за два столетия в парке появятся детские игровые зоны с качелями, канатным комплексом и батутами, напоминая о том, что первая детская площадка в Петербурге была открыта именно здесь в 1824 году.

Будут сохранены вековые дубы и липы возрастом 200-250 лет, а новые посадки гармонично дополнят исторический ландшафт. Проект включает ремонт исторической гидросистемы парка: Большого пейзажного пруда, Петровского канала, двух Круглых и двух Кольцевых прудов.

Наряду с историческим обликом, парк обретет современные зоны отдыха. Пространство перед эстрадой летом станет зоной отдыха с трибунами-навесами, а зимой здесь планируется организовать каток. Вдоль реки Таракановки появится лаунж-зона. Система навигации и информационные стенды свяжут историю парка в единый маршрут, позволяя посетителям узнать о бывших сооружениях и облике Екатерингофа в разные эпохи.

Начало реализации проекта запланировано на 2027 год.

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